مساجد لها تاريخ.. قصة مسجد “الراية” وقرار النبي ﷺ في غزوة الأحزاب

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يأتي رمضان فتتزين المساجد المملكة لاستقبال القائمين والراكعين والساجدين في شهر مبارك ينتظره المسلمون كل عام بحالة من الشوق لروحانياته.

مسجد الراية وعلاقته بغزوة الأحزاب

ومن أبرز مساجد المملكة والمدينة المنورة هو مسجد الراية، والذي يعتبر من المعالم الباقية من غزوة الأحزاب.

وهو مسجد على جبل صغير يسمى الراية، أو جبل ذباب يقع شمالي جبل سلع وقريبا منه.

سبب تسمية مسجد الراية بهذا الاسم

وكشف المؤرخ والباحث أحمد مرشد، أن المسجد سمي بذلك نسبة للراية التي نصبها النبي ﷺ في مكانه أثناء إشرافه على حفر الخندق.

أشرف النبي ﷺ من مكان المسجد على حفر الخندق

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المسجد سمي بمسجد الراية لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب نصبت عليه.

ومنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف على حفر الخندق.

سبب تسميته بمسجد ذباب

وأشار أيضًا، إلى أنه سمي بمسجد ذباب نسبة إلى رجل من أهل اليمن اسمه ذباب قدم المدينة وقتل شخصًا فقتل قصاصًا، وصلب على الجبل.

وبعدما انتهى الصحابة رضي الله عنهم من حفر الخندق انتقل النبي إلى مسجد الفتح حيث معسكر جيش المسلمين في غزوة الأحزاب.

أعيد بنائه في عهد عمر بن عبد العزيز

وأعيد بناء المسجد في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة، وهو الآن بشكل مربع صغير, مساحته 61 مترًا, وارتفاعه خمسة أمتار.