تدريب وتوظيف بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم

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يعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وفيما يلي التفاصيل:

المسمى الوظيفي

برنامج تمهير

لكي تكون مؤهلاً لبرنامج تمهير داخل NCGR، يجب على مقدم الطلب تلبية جميع المعايير المذكورة أدناه:

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى في إدارة الأعمال أو الإدارة العامة أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو نظم المعلومات الإدارية أو القانون أو الأمن السيبراني أو أي تخصصات ذات صلة.

-ألا يكون المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.

-ألا يكون المتقدم مسجلاً في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الـ (6) أشهر السابقة على تقديم الطلب.

-مستوى جيد في اللغة الإنجليزية والعربية.

-أدوات مايكروسوفت أوفيس.

خبير إدارة النقد

الخبرة والمؤهلات:

-خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة النقد أو الخزينة.

-درجة البكالوريوس في المحاسبة.

-أخصائي أول إدارة التغيير

الخبرة والمؤهلات:

-خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة التغيير

-درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة الصناعية أو أي مجال ذي صلة

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عن المركز

مركز حكومي تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم (373) تاريخ 1442/7/4هـ الموافق (2021/2/16)م ويقدم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة.

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طريقة التقديم

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).