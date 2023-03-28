تنبيه مهم من “حساب المواطن” للطلاب الذين انقطعت عنهم المكافأة

تواصل – فريق التحرير:

أتاح “حساب المواطن”، للطلاب الذين انقطعت عنهم المكافأة التسجيل في البرنامج.

جاء ذلك في سياق رده على استفسار لطالب في الجامعة يقول إن مكافأته انقطعت، فهل بالإمكان أن يسجل في حساب المواطن؟

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إنه “بإمكانه التسجيل من خلال الرابط: (اضغط هنا) عن طريق (تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات وتقديم الطلب)”.

وأضافت: في حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم. ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

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إثبات المكافأة

وكان “حساب المواطن” قال في رد سابق إنه يتعين إثبات المكافأة التي تمنح للطلاب أثناء التسجيل في البرنامج.

وأوضحت “خدمة المستفيدين”: “تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها”.

وحددت الخطوات التي بتعين بها إثبات ذلك، وهي:

-اختيار الحالة الوظيفية (طالب).

-نوع الدخل (غير ذلك).

-مصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

خطوات التعرف على الأهلية

يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية للتعرف على أهليته من عدمها:

-قم بالدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

– قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– تظهر لك القائمة الرئيسية التي تحتوي على عديد من الخيارات اضغط على اختيار “دراسة الأهلية”.

-بعد ذلك سوف تظهر لك نافذة تعرض لك نتيجة الأهلية الخاصة بك، و هل أنت مؤهل للحصول على حساب المواطن أم لا.

– في حال إذا كانت النتيجة هي أنك لست مؤهلا يمكنك تقديم طلب اعتراض على هذه النتيجة وسوف يتم النظر في الطلب من جديد في مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.