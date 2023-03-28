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على هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع انحسار الحالة الممطرة الخامسة عشر
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على هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع انحسار الحالة الممطرة الخامسة عشر

على هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع انحسار الحالة الممطرة الخامسة عشر

على هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع انحسار الحالة الممطرة الخامسة عشر
٠١:١٦:١٦ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، انحسار الحالة الممطرة الخامسة عشر على عدد من المناطق وذلك حسب النماذج العددية للطقس.

انحسار الأمطار عن عدد من المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع انحسار الحالة الممطرة الخامسة عشر نواحي أجزاء من جنوب المملكة جهة الربع الخالي  وجازان وعسير.

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أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر

وأضاف أن حالة الانحسار تمتد إلى أجزاء من الإمارات واليمن وسلطنة عمان بإمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

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الحالة المتوقعة على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان وعسير وجنوب المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

وكان الدفاع المدني طالب الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد دومًا عن تجمعات المياه ومخرات السيول وبطون الأودية والسدود والشعاب.

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