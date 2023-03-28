انخفاض اليورو واستقرار “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، 28 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.26

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.61

فرنك سويسري 4.09

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أسعار العملات أمس

وأمس سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.61

فرنك سويسري 4.10

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