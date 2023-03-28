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انخفاض اليورو واستقرار “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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انخفاض اليورو واستقرار “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

انخفاض اليورو واستقرار “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

انخفاض اليورو واستقرار “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠١:٣٤:٠٤ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، 28 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.06.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.26

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.61

فرنك سويسري 4.09

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“اليورو يرتفع والإسترليني يستقر”.. أسعار العملات اليوم

أسعار العملات أمس 

وأمس سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.61

فرنك سويسري 4.10

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أسعار العملات الأجنبية الدولار العملات اليورو سعر اليورو

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