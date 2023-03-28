الفوائد ومناطق الزراعة.. مساويك “الآراك” و”البشام” أشهر السلع الرائجة في رمضان

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مع حلول شهر رمضان المبارك يتجدد الإقبال على اقتناء عود السواك اقتداءً بسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

ورغّب النبي صلى الله عليه وسلم فيه في حديثه عليه أفضل الصلاة والسلام الذي قال فيه “السواك مطهرة للفم مرضاة للرب”.

جازان أكثر المناطق التي توجد فيها أشجار

وتعد منطقة جازان، من أكثر المناطق التي توجد فيها أشجار “الآراك” و”البشام” المنتجة للسواك.

القيمة الطبية والاقتصادية لشجرة الآراك

وأصبحت هاتان الشجرتان في الوقت الحاضر من الأشجار التي تعمل الدول على تكثيرها، نظراً لقيمتها الطبية والاقتصادية.

ولما تتمتع به من مكونات عديدة وخصائص فاعلة أجمع عليها الكثير من العاملين في مجال الصناعات الطبية والدوائية.

أهم مميزات شجرة الآراك

وتسمى شجرة الآراك علميًا باسم “سالفادورا بيرسيكا” أو شجرة الأسنان وتتميز بأنها معمرة ودائمة الخضرة ومقاومة للملوح.

وتتحمل جميع الظروف الجوية، ويستخرج من جذورها “السواك” الذي هو عبارة عن ألياف كثيفة وناعمة تشبه الفرشاة يتم استخدامها عن طريق قطع رأس المسواك وإزالة القشرة الخارجيّة للجزء المراد استخدامه منه باستخدام المقصّ أو السّكّين وترطيبه قليلاً لاستخدامه في تنظيف الفم والأسنان.

فيما تتميز شجرة البشام أو ما يسمى بـ”البلسان” أو” البيلسان”، برائحتها الفواحة العطرة عند فرك أوراقها أو أخذ غصن منها.

شجر البشام ينتشر في المناطق الجبلية

وينتشر شجر البشام في المناطق الجبلية ويصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار، ثنائية المسكن، لها أوراق مركبة متبادلة ريشية الشكل ما بين 3 – 5 وريقات، وأزهارها حمراء اللون، ويفرز الساق والأغصان عند قطعها سائلاً راتنجياً ذا رائحة منعشة.

البشام من أفضل المساويك بعد الآراك

وتستخدم أغصان البشام كمسواك ويعد من أفضل المساويك بعد الآراك بل أن البعض يفضلها على الآراك لرائحتها العطرية.

مادة عطرية مطهرة للجروح ومبيدة للبكتيريا

كما أن القشور المأخوذة من لحاء الشجيرة تحتوي على مادة عطرية راتنجية تستخدم كعصارة مطهرة للجروح ومبيدة للبكتيريا.

أسعار المساويك تشهد ازديادًا ملحوظًا وإقبالًا متزايدًا

وفي شهر رمضان ، تشهد أسعار المساويك ازديادًا ملحوظًا وإقبالًا متزايدًا من تجار هذه السلعة؛ استعداداً لتوفير الكميات الكافية منها في جميع مناطق المملكة.

أسعار ربطة السواك في شهر رمضان

وترتفع ربطة السواك في شهر رمضان من 100 ريال في الأوقات العادية من العام إلى 300 ريال للأنواع الممتازة منها، والتي تُسهم في إعطاء فم الصائم أنفاسًا منعشةً.

علاج التقرحات الفموية وتقرحات اللثة

وتُساعد في شد أنسجة اللثة المرتخية وعلاج التقرحات الفموية وتقرحات اللثة، لأن الألياف ناعمة ولينة وعطرة الرائحة ولا تُسبب أي خدوش أو أذى للثة مثلما تفعل ألياف فرشاة الأسنان الصناعية.

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