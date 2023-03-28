أخلاق المسلمين.. هذا ما فعله مدرب المغرب مع إسباني تطاول على الإسلام

تواصل – وكالات:

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على موظف في الفندق الذي يقيم فيه لاعبو منتخب المغرب لكرة القدم بمدريد.

جاء ذلك في أعقاب “تصرفات عنصرية” صدرت من الموظف داخل مقر إقامة “أسود الأطلس” في العاصمة الإسبانية، مدريد، قبل مواجهة منتخب البيرو وديًا اليوم الثلاثاء.

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تفاصيل الواقعة المهينة

وفي التفاصيل، فقد قام موظف تابع للفندق بنشر صور “أسود الأطلس” على حسابه في إنستجرام، مع مجموعة من العبارات العنصرية.

أظهرت الصور لاعبي المنتخب وهم يتناولون وجبة ليلية “السحور” في الفندق، وقال معلقًا عليها: “نخدمهم في رمضان بسبب معتقداتهم (كلمة مسيئة)”.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن الشرطة المحلية ألقت القبض على عامل إسباني يبلغ من العمر 27 عامًا، وأصدرت بحقه تهمة كراهية.

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الركراكي: الإسلام دين تسامح

وقال وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة بيرو اليوم الثلاثاء: “لا نقبل العنصرية، لكننا نريد إظهار أن الإسلام دين تسامح”.

وأضاف: “في ديننا نتعلم المغفرة ونسامحها. وخير مثال في هذه الفترة من رمضان أن نسامحه، حتى يفهم أن ما يعتقده عن المسلمين ليس هو الواقع، ربما هو لا يعرف الإسلام والعرب، واليوم سيعرفه”.

وتابع: “العامل أخطأ وسامحناه، وإذا أراد زيارتنا ورؤية الأجواء بين المسلمين ورمضان فنحن نرحب به”.

من جهتها، سارعت إدارة الفندق للدفاع عن موقفها، بالقول: “فندقنا يدين أي عمل عنصري ونعتذر مرة أخرى لجميع الأشخاص الذين شعروا بالإهانة”.

وأضاف: “الأشخاص المسؤولون عن هذه الصور لا ينتمون إلى الفندق أو السلسلة، ولكنهم يعملون عندما تكون هناك أحداث في الفنادق. وقد تم طردهم بالفعل والإبلاغ عنها وإتاحتهم للشرطة لتكون مسؤولة عن أفعاله”.