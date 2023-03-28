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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات
١٢:٤٣:١٠ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف في الأسواق، مقارنة بأسعار، أمس الأحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 235.64 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 216.01 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 206.19 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.73 ، وعيار 14 بـ 137.46 ، وعيار 12 سجل 117.82 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7328 ريالا ، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 7310، وسعر كيلو الذهب نحو 235,642 .

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 235.06 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 215.48 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره أمس الاثنين نحو 205.68 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.30 ، وعيار 14 بـ 137.12 ، وعيار 12 سجل 117.53 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7310ريالا، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 7310، وسعر كيلو الذهب نحو 235,062 .

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