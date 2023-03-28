أبًا عن جد.. شاهد قصة أب وابنه يعملان في تصنيع كسوة الكعبة

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أبًا عن جد، ورث عمر نوفل، مهنة حياكة كسوة الكعبة، حيث يعمل والده في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة منذ 40 عامًا، وقد شارف على التقاعد.

وأمضى الأب نوفل سنوات عمره، وهو يقلب أصابعه بين الحرير والخيوط، حيث تعلم هو الآخر الحرفة من والده.

ويقول نوفل، إنه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 36 عامًا، وأشار إلى أن أصبعه الذي يحيك به الخيوط أخذ شكلاً مختلفًا عن الأصبع المماثل في اليد الأخرى، ما اعتبره شرفًا له.

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الابن على خطى والده

واستمرارًا على خطى والده، انضم الابن عمر نوفل للعمل بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة قبل أربع سنوات.

وقال لفضائية “العربية”، إنه ورث حب المهنة عن والده، فيما وصف عمله في تصنيع كسوة الكعبة بأنه “مهنة عظيمة”.

ويوفر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة مئات الوظائف لإنجاز المهمة السنوية.

ويحتوي المجمع على عدة أقسام من أهم هذه الأقسام قسم الحزام وقسم خياطة الثوب، وقسم المصبغة، وقسم الطباعة، وقسم النسيج الآلي، وقسم النسيج اليدوي وقسم المختبر.

ويعمل في تلك الأقسام أكثر من مئتي عامل من العمالة المؤهلة والمدربة.

وينتج المجمع أيضًا الكسوة الداخلية للكعبة المشرفة والكسوة الداخلية للحجرة النبوية الشريفة وأعلام المملكة مطرزًا ومطبوعًا طبقًا لنظام علم المملكة.

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خيوط حريرية خام مستوردة من إيطاليا

تستخدم أيضًا الخيوط الحريرية الخام والمستوردة من إيطاليا وتصبغ في المجمع (الأسود والأحمر والأخضر،) وهي من أجود أنواع الخيوط ومجموعة أخرى من الخيوط القطنية ويتم تنقيتها لبطانة الثوب.

وتستخدم أيضًا في التتطريز مجموعة من الأسلاك الفضية الصافية والأسلاك الذهبية الصافية عيار 24 قيراط.

وينتج أيضًا الحرير السادة لطباعة الحروف عليها المطلوب تطريزه يدويًا بأيدي صناع متخصصين ذوي مهارة عالية.

وتحشى الكلمات الذهبية بخيوط قطنية ثم تطرز بالخيوط الذهبية، وتثبت بالأسلاك الفضية مما يعطى الشكل المبهر لها.

ويوجد مطبعة تطبع على القماش قبل التطريز عليه وتستغرق مدة عملها 10 أشهر تقريبًا، وتبلغ تكلفة قيمة الكسوة أكثر من 20 مليون ريال تقريبًا كل عام.