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أعلاها 35.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في اليوم السادس من رمضان

أعلاها 35.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في اليوم السادس من رمضان

أعلاها 35.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في اليوم السادس من رمضان
١٢:٤١:٠٣ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 35 درجة في مكة المكرمة.

 كما سجل 34 في شرورة و33 درجة في حائل و32 درجة في الأحساء، و31 في المدينة وجدة ووادي الدواسر.

وأكد أنه تم تسجيل 30 درجة في الدمام ونجران وينبع والخرج، و28 درجة  في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

* طريف 8 درجات مئوية.

* والقريات 9 درجات مئوية.

* وسكاكا وعرعر وحائل 11 درجة مئوية.

* والطائف ورفحاء والباحة وتبوك وأبها 12 وتبوك درجة.

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وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان وعسير وجنوب المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”.

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