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هاشتاق “الضمان الاجتماعي” يتصدر الترند.. ومغردون: “فرِّجوا كُربة مُعسر”

هاشتاق “الضمان الاجتماعي” يتصدر الترند.. ومغردون: “فرِّجوا كُربة مُعسر”

هاشتاق “الضمان الاجتماعي” يتصدر الترند.. ومغردون: “فرِّجوا كُربة مُعسر”
١٢:٣٩:٢٨ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الضمان الاجتماعي” الترند في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، بعد الإعلان عن نزول دفعة جديدة من مستفيدي الضمان.

وقال أحد المغردين: “تقدرون تجعلون شهر رمضان استثناء للجميع.. شهر خير، شهر يجمع مقاضي المدرسة ومقاضي رمضان ومقاضي العيد.. والله لو تعطيهم 15 الف لن تكفي”.

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أعظم دافع 

وأضاف مغرد ثان: “الضمان لا ينسيكم رمضان.. أعظم دافع يعينك على اغتنام رمضان استشعار أن رمضان فُرصة قد لا تَعود عليك مرة أخرى”.

وتابع: “بعد ذلك يأتي التأمل في الراحلين الذين صاموا وقاموا معنا في العام الماضي، والآن هم تحت الثرى، وتالله لو كان يعلم أحدهم أن هذا آخر رمضان له لما قد قصروا.. أمامك فرصة عظيمة”.

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أسعد إنسان

وأضافت مغردة: “يارب كُل شخص متضايق أو حزين أو مهموم ما ينام إلا وهو أسعد إنسان بالحياة ويصحى على فرحة تبكيه وتجبر بخاطره وتشرح صدره”.

ونشر مغرد حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ، داعيًا إلى مساعدته في هذا الشهر الكريم.

وقال: ‏قال الله تعالى: ﴿وما أنفقتُم منْ شيءٍ فهوَ يُخلفهُ وهوَ خيرُ الرازِقِين﴾ مُد يد العون لتفريج كُربة مُعسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي، عطاؤك يفرج كربته ويزيح همه.

وأضاف: تصدّق وتذكر قول رسول الله ﷺ:(ما نقص مالٌ من صدقة)

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