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حدث في 6 رمضان.. أصغر قائد عسكري مسلم يفتح بلاد السند

حدث في 6 رمضان.. أصغر قائد عسكري مسلم يفتح بلاد السند

حدث في 6 رمضان.. أصغر قائد عسكري مسلم يفتح بلاد السند
١٢:٣٦:٣٠ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في 6 من رمضان 63هـ انتصر محمد بن القاسم على جيوش الهند عند نهر السند وتم فتح بلاد السند، وكان ذلك في آخر عهد الوليد بن عبد الملك.

أين تقع بلاد السند؟

وبلاد السند هي البلاد المحيطة بنهر السند، الذي ينبع من عيون في أعالي السند وجبالها من أرض كشمير، ويصب في “المحيط الهندي”.

وحسب “قصة الإسلام”، فقد تمتد هذه البلاد غربًا من إيران، إلى جبال “الهمالايا” وتكون حاليًا جزءًا من دولة باكستان.

وكان العرب يطلقون على “السند” من الأسماء: “ثغر الهند”، لأنه كان في ذلك الوقت المعبر إلى بلاد الهند.

مراحل فتح بلاد السند

أولًا

سار محمد بن القاسم بجنده من “شيراز” إلى “مكران”، واتخذ منها قاعدة للفتح ونقطة انطلاق، ثم فتح “قنزابور”.

ثانيًا

تقدم لفتح “الديبل”، وتقع -الآن- قريبة من كراتشي في باكستان، وحاصر “الديبل”، ونصب عليها المنجنيق.

ثالثًا

فتح المسلمون الديبل بعد قتال عنيف دام ثلاثة أيام، ثم حولوها إلى مدينة إسلامية، وبنوا بها المساجد وسكنها 4 آلاف مسلم.

رابعًا

كان لفتح المسلمين مدينة “الديبل” أثر كبير على أهل “السند”، فسارعوا يطلبون الصلح.

فصالحهم محمد بن القاسم ورفق بهم، ثم سار إلى مدينة “البيرون” “حيدار أباد السند حاليا” فصالح أهلها.

خامسًا

جعل بن القاسم لا يمر بمدينة إلا فتحها صلحا أو عنوة، حتى بلغ نهر “مهران”، فعبره، وفاجأ “داهر” ملك السند.

والتقى معه في معركة حامية سنة 93هـ قتل فيها الملك، وانقض جمعه.

وبمقتل”داهر” ملك السند، استسلمت بقية بلاد السند للمسلمين، وأصبحت جزءًا من بلاد الإسلام.

سادسًا

انتهت أعمال ابن القاسم الحربية بإخضاع إقليم “الكيرج” على الحدود السندية الهندية ودخول أهله في طاعة المسلمين.

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