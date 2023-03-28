زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية لداخ الهندية

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر ولاية لداخ في منطقة الهيمالايا بالهند.

وأوضح المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن مركز الزلزال يقع على بعد 166 كيلومترا شمال بلدة “ليه”، وعلى عمق 105 كيلومترات.

لا خسائر بشرية أو مادية

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

تعرضت جزر سليمان مساء أمس الإثنين، لزلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر.

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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر سليمان

زلزال بجزر سليمان

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 73 كيلومترا غربي مدينة بوالا في جزيرة سانتا إيزابيل، وهي أطول جزيرة في جزر سليمان، وعلى عمق 86 كيلومترا تحت سطح البحر.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي أنه لم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

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زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان

زلزال بأفغانستان

وأمس الإثنين ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان.

وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع على بعد 25 كيلومترا جنوب منطقة فارخار بإقليم تخار، وعلى عمق 124.1 كيلومترا، ومركزه عند خط 36.34 درجة شمالا وخط 69.61 درجة شرقاً.

يذكر أن أن زلزالاً قويًا شدته 6.8 درجة بمقياس ريختر كان قد هز أفغانستان والدول المجاورة الثلاثاء الماضي، وتسبب في تدمير العديد من المنازل وحدوث خسائر بشرية ومالية جسيمة في أفغانستان.

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