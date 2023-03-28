تنبيه مهم لمستخدمي أدوية المعدة والحموضة والجهاز الهضمي في رمضان

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يعاني بعض الناس من حرقة المعدة خلال شهر رمضان، نتيجة العادات الخاطئة التي يمارسها الصائمون.

وتتمثل تلك العادات في الآتي:

-تناول كميات كبيرة من الطعام في الفطور والسحور.

-تناول الوجبات المليئة بالدهون بكميات كبيرة.

-الإفراط في تناول الحلويات.

-الخمول والنوم بعد الإفطار.

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وأكدت مدينة الملك سعود الطبية، أنه يجب على المرضى بشكل عام وخصوصًا ذوي الأمراض المزمنة والذين يتناولون الأدوية باستمرار، استشارة الطبيب ليحدد لهم نظامًا لتناول الأدوية في رمضان وتقسيم جرعاتها بحيث لا تتأثر فعاليتها العلاجية.

وتتلخص الطرق الصحيحة المتبعة لتناول أدوية الحموضة والجهاز الهضمي في رمضان في الآتي:

أدوية الحموضة

-الأقراص

يفضل تناول الجرعة بعد الإفطار على ثمرة وماء، والانتظار لنصف ساعة ثم تناول الوجبة أو قبل السحور بنصف ساعة.

-أقراص المضغ سريعة المفعول أو الشراب

تستخدم عند الشعور بحرقان المعدة على أن يفصل بين الجرعات بما لايقل عن ساعتين.

تجنب تناول المأكولات والمشروبات التي تتسبب في تهيج المعدة مثل القهوة والشاي والأطعمة الدسمة أو الحارة.

إذا استمرت الأعراض حتى بعد تناول الأدوية فيجب مراجعة الطبيب.

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