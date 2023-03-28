هاشتاق “٦ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “نرجو كنوز الجنة”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “٦ رمضان” ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في سادس أيام الشهر الكريم، فيما غرد آلاف المغردين بتغريدات معبرة في هذا الشأن.

وعبر مغردون عن أملهم في أن تكون جميع أيام العام مثل رمضان، معبرين عن أمنيتهم بأن تطول أيام الشهر الفضيل.

الرزق الكثير

وفي السياق، دعا مغرد: اللهم نسألك نهارًا مستبشراً وهمآ راحلاً ويومًا رائعًا وقلبًا مطمئنًا ورزقًا ڪثيرًا وتيسيرًا لأمورنا”

وأضاف: “اللهم اجعلنا ممن تفائل بخيرك فأڪرمته.. وتوڪل عليك فكفيته.. ولجأ إليك فأعطيته.. واستغاث بك فأغثته برحمتك يا أرحم الراحمين”.

وتابع مغرد ثان: “فيه معجزه ربانية قادمة إليك تحمل العوض والجبر والفرح لقلبك وكل ما رجوته، اطمئن هناك فرحة تدبر لك في الخفاء ستأتيك في أيامك المقبلة بإذن الله”.

وواصل: “اللهم أسعد قلب كل من كتب لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة”.

كنوز الجنة

ودعا مغرد ثالث: “اللهم أنِر قبور موتانا وموت المسلمين واجعل ملائكة الرحمة تطوف عليهم من كل جانب، اللهم ارحمهم في باطن الأرض واسترهم يوم العرض”.

وتابع: “يارب أنت خلقتهم وأنت أخذتهم وأنت الرحيم فليس غيرك ارحم بهمن يارب اجبر هذا الكسر بـ لقاء في الجنة”.

ويتسابق المسلمون في أيام الشهر الكريم على الطاعات والإكثار من أعمال الخير بهدف الفوز بجنة الرحمن.

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