الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
هاشتاق “٦ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “نرجو كنوز الجنة”
زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية لداخ الهندية
التقديم الآن.. لحملة الدبلوم: أكثر من 40 وظيفة شاغرة بوزارة البيئة
“الصحة”: نتائج فحوصات ما قبل الزواج تستغرق هذه المدة
من سافر في نهار رمضان هل الأفضل له الصوم أو الفطر؟ “الخثلان” يُجيب
التأمينات الاجتماعية تُعلن عن موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هاشتاق “٦ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “نرجو كنوز الجنة”

هاشتاق “٦ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “نرجو كنوز الجنة”

هاشتاق “٦ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “نرجو كنوز الجنة”
١١:٥٠:٠٦ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “٦ رمضان” ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في سادس أيام الشهر الكريم، فيما غرد آلاف المغردين بتغريدات معبرة في هذا الشأن.

وعبر مغردون عن أملهم في أن تكون جميع أيام العام مثل رمضان، معبرين عن أمنيتهم بأن تطول أيام الشهر الفضيل.

الرزق الكثير

وفي السياق، دعا مغرد: اللهم نسألك نهارًا مستبشراً وهمآ راحلاً ويومًا رائعًا وقلبًا مطمئنًا ورزقًا ڪثيرًا وتيسيرًا لأمورنا”

وأضاف: “اللهم اجعلنا ممن تفائل بخيرك فأڪرمته.. وتوڪل عليك فكفيته.. ولجأ إليك فأعطيته.. واستغاث بك فأغثته برحمتك يا أرحم الراحمين”.

وتابع مغرد ثان: “فيه معجزه ربانية قادمة إليك تحمل العوض والجبر والفرح لقلبك وكل ما رجوته، اطمئن هناك فرحة تدبر لك في الخفاء ستأتيك في أيامك المقبلة بإذن الله”.

وواصل: “اللهم أسعد قلب كل من كتب لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة”.

كنوز الجنة 

ودعا مغرد ثالث: “اللهم أنِر قبور موتانا وموت المسلمين واجعل ملائكة الرحمة تطوف عليهم من كل جانب، اللهم ارحمهم في باطن الأرض واسترهم يوم العرض”.

وتابع: “يارب أنت خلقتهم وأنت أخذتهم وأنت الرحيم فليس غيرك ارحم بهمن يارب اجبر هذا الكسر بـ لقاء في الجنة”.

ويتسابق المسلمون في أيام الشهر الكريم على الطاعات والإكثار من أعمال الخير بهدف الفوز بجنة الرحمن.

اقرأ أيضًا:

هاشتاق “الراتب” يتصدر الترند.. ومغردون: “لا تنس أمك وإخوتك”

الكلمات الدلالية:
6 رمضان أخبار السعودية أيام رمضان السعودية المملكة رمضان صيام رمضان هاشتاق ٦ رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
“ناقل معتمد” لبيع “ماء زمزم” في المطارات وموانئ السفر

“ناقل معتمد” لبيع “ماء زمزم” في المطارات وموانئ السفر

٠٣:٢٠ م، الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠١٥
«الصحة»: 53 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 46 حالة

«الصحة»: 53 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 46 حالة

٠١:٢٥ م، الأثنين، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
بالصور.. “مدني عسير” يسيطر على حادث تسرب وقود في زمن قياسي

بالصور.. “مدني عسير” يسيطر على حادث تسرب وقود في زمن قياسي

٠٦:٣٨ م، الجمعة، ١٧ فبراير ٢٠٢٣
إيقاف عرض الإعلانات في فايرفوكس عند فتح تبويب جديد

إيقاف عرض الإعلانات في فايرفوكس عند فتح تبويب جديد

١١:٠٢ ص، الأحد، ٠٦ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *