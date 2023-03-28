التقديم الآن.. لحملة الدبلوم: أكثر من 40 وظيفة شاغرة بوزارة البيئة
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يعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر “تويتر”، عن فتح التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى بمختلف التخصصات.
وفيما يلي التفاصيل:
المسميات الوظيفية
– رسام خرائط.
– محلل بيانات مساحية.
– مهندس مساحة مساعد.
– مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
– محلل بيانات.
– تأكيد الجودة QA.
– أخصائي جودة أول.
– محلل نظم أول.
– مهندس شبكات أول.
– مهندس دعم فني أول.
– أخصائي علوم نبات.
– أخصائي بيئي.
– خبير غابات مانجروف.
– خبير في إدارة واستدامة الغابات.
– خبير مكافحة حرائق الغابات وإعادة تأهيلها.
– أخصائي مراقبة وتقييم مشاريع التصحر.
– أخصائي تقييم تصحر.
والمزيد..
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طريقة التقديم
أوضح المركز أن التقديم سيبدأ التقديم من يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق بالميلادي 2023/03/28م ، ويستمر التقديم لمدة 10 أيام.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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