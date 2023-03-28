التقديم الآن.. لحملة الدبلوم: أكثر من 40 وظيفة شاغرة بوزارة البيئة

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يعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر “تويتر”، عن فتح التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى بمختلف التخصصات.

وفيما يلي التفاصيل:

المسميات الوظيفية

– رسام خرائط.

– محلل بيانات مساحية.

– مهندس مساحة مساعد.

– مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

– محلل بيانات.

– تأكيد الجودة QA.

– أخصائي جودة أول.

– محلل نظم أول.

– مهندس شبكات أول.

– مهندس دعم فني أول.

– أخصائي علوم نبات.

– أخصائي بيئي.

– خبير غابات مانجروف.

– خبير في إدارة واستدامة الغابات.

– خبير مكافحة حرائق الغابات وإعادة تأهيلها.

– أخصائي مراقبة وتقييم مشاريع التصحر.

– أخصائي تقييم تصحر.

والمزيد..

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طريقة التقديم

أوضح المركز أن التقديم سيبدأ التقديم من يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق بالميلادي 2023/03/28م ، ويستمر التقديم لمدة 10 أيام.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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