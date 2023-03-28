من سافر في نهار رمضان هل الأفضل له الصوم أو الفطر؟ “الخثلان” يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم من سافر في نهار رمضان هل الأفضل له الصوم أو الفطر.

أمر المسافر في رمضان مرتبط بالمشقة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن من يجد مشقة في السفر خلال رمضان فإن يجوز في حقه الفطر، لأن في هذا أخذًا برخصة الله عز وجل.

وأضاف أن من لم يجد مشقة في السفر خلال شهر رمضان، فالأفضل في حقه الصوم، وذلك لأن ذلك أسرع لإبراء ذمته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أسفاره مفطرًا وفي بعض أسفارة كان صائمًا.

حال النبي عليه الصلاة والسلام في السفر خلال رمضان

وأشار إلى أن حال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر خلال رمضان، كان يختلف باختلاف الحال، ففي بعض الأحوال وجد مشقة فأفطر، وفي بعضها لم يجد مشقة لوجود من يخدمه فكان يصوم.

وبين أنه بناءً على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا لحق الإنسان مشقة فالأفضل في حقه الفطر، وإذا كان لم يلحقه مشقة فالأفضل في حقه الصوم، خاصة في وقتنا الحاضر مع تيسر وسائل المواصلات وطائرات وتكييفات وسيارات وغيرها.

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