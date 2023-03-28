“الصحة”: نتائج فحوصات ما قبل الزواج تستغرق هذه المدة

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة، الحد الأقصى لموعد الإعلان عن نتائج فحوصات ما قبل الزواج.

وقال حساب الوزارة المخصص للرد على تساؤلات بشان الخدمات الصحية في موقع “تويتر”: “تستغرق نتائج فحوصات ما قبل الزواج في المراكز الصحية مدة أقصاها 14 يومًا من إجراء الفحص”.

وأضاف: “في حال تجاوز هذه المدة ولم تصدر لكم، كرمًا التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة او الاتصال بالرقم 937 لتقديم كامل الخدمة”.

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الفحص الطبي قبل الزواج

هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا).

علاوة على بعض الأمراض العدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، الالتهاب الكبدي الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

ويهدف ذلك إلى إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر، أو للأبناء في المستقبل، وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

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أهداف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج

ويهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى ما يلي:

-الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية(التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).

-نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.

-تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم .

-تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها.

-التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع .

-وننصح المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليتسنى للزوجين التخطيط لحياتهم بشكل أفضل، حيث إن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر ويمكن فقط إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة أخرى.

خدمات برنامج الفحص الطبي قبل الزواج

يتم تقديم خدمات فحص ما قبل الزواج (سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة الطبية) لكافة المواطنين في أكثر من (131) مركزًا في شتى مناطق المملكة.

ويتم استقبال المواطنين المقبلين على الزواج سواء بشكل فردي أو كلا الطرفين بموعد مسبق.

وفي حال ما إذا كان أحد الأطراف خارج المملكة فيجب اتباع الخطوات التالية:

-أهمية التأكد من إجراء كافة النتائج المخبرية للأمراض المشمولة بالبرنامج (ثلاسيميا، الأنيميا المنجلية، التهاب الكبد الفيروسي ب/ج، ونقص المناعة المكتسبة HIV).

-وضوح كافة المعلومات الشخصية للمقبل على الزواج.

-يشترط أن يكون المركز الطبي معترفًا به، وتتم مصادقة النتائج من قبل السفارة السعودية.