مناجاة للخالق.. حديث عهد بالإسلام يؤذن للصلاة بطريقة تثير تفاعلاً واسعًا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أثار شخص حديث عهد بالإسلام، تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب طريقته المميزة في الأذان للصلاة.

ويظهر الرجل الذي بات يحمل اسم “عبدالجبار” بعد إعلانه الإسلام، وهو يؤذن بطريقة تبدو مختلفة عن طريقة الأذان التقليدية، لاقت إعجاب كثير من المغردين.

وعلق حساب باسم “أخبار المسلمين” على موقع “تويتر”: “لم يكن أذانًا.. كان يناجي ربه.. كان يؤذن بروحه.. كان يسبح بين السحاب.. في كل كلمة رنة وطواف.. كأنه كان يطوف ويطوف ويطوف.. كأنه كان يقول: أنا مسلم وأنا أفخر بذلك”.

وكتب مغرد: “هذا ليس أذان فقط هذا تفاخر بالإسلام، هذا اعتزاز بالإسلام هذه مناجاة للخالق من أعماق القلب”.

وعلقت مغردة: “أعتقد انه أذان على طريقة ال gospel style أول مرة أستمع للأذان بهذه الطريقة… أخرج كل المشاعر التي في قلبه بطريقته”.

وكتب حساب آخر: “كأنه يؤذن بجميع جوارحه.. بكل أعماقه.. يؤذن بقلبه.. ما شاء الله اللهم بارك له في إسلامه وزيادة في إيمانه.. فاللهم لك الحمد والشكر والمنه على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ورب الكعبة”.

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