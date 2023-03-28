الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
هاشتاق “٦ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “نرجو كنوز الجنة”
زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية لداخ الهندية
التقديم الآن.. لحملة الدبلوم: أكثر من 40 وظيفة شاغرة بوزارة البيئة
“الصحة”: نتائج فحوصات ما قبل الزواج تستغرق هذه المدة
من سافر في نهار رمضان هل الأفضل له الصوم أو الفطر؟ “الخثلان” يُجيب
التأمينات الاجتماعية تُعلن عن موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

التأمينات الاجتماعية تُعلن عن موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان

التأمينات الاجتماعية تُعلن عن موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان

التأمينات الاجتماعية تُعلن عن موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان
١١:٠٥:٢٤ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان.

موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه يتم صرف التعويض شهريًا، علمًا بأن مواعيد الصرف لمستفيدي نظام التأمينات يوم 1 ميلادي من الشهر.

اقرأ أيضًا:

قدم الآن.. 5 حالات تمنحك الحق في صرف تعويض “ساند”

مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج “ساند”

وعن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج “ساند”، أوضحت مؤسسة التأمينات أنها تكون على النحو التالي:

1 – يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهر خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.

2- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية.

3- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة.

4- يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الثمانية وأربعين شهرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة.

اقرأ أيضًا:

“التأمينات الاجتماعية” توضح شروط صرف تعويض ساند للمرة الثانية

أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف تعويض ساند

وأضافت أنه بإمكان المشترك التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفير الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقًا للمادة الثامنة والعاشرة من النظام:

1 – الإفلاس، ويكون في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

2 – إنهاء النشاط، وذلك عن إنهاء علاقة بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

3 – الفصل بموجب المادة 77، وذلك عند فصل وفق أحكام المادة 77، من نظام العمل.

اقرأ أيضًا:

لا يمكنك التقديم لديك صرف مستمر.. تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الاشتراك المؤهلة للاستحقاق التأمينات برنامج ساند تعويض ساند ساند شهر رمضان موعد صرف

مواد ذات صلة

المزيد
ننشر قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقفٍ لجباية الزكاة

ننشر قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقفٍ لجباية الزكاة

٠٥:٠٩ م، الجمعة، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
أمير الباحة يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشاريع الطرق بالمنطقة

أمير الباحة يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشاريع الطرق بالمنطقة

٠٤:١٦ م، السبت، ١٣ يونيو ٢٠١٥
مدني مكة: عبث أطفال يُشعل حريقاً بشقة سكنية ويتسبب في حالة وفاة

مدني مكة: عبث أطفال يُشعل حريقاً بشقة سكنية ويتسبب في حالة وفاة

١٢:٤٤ م، الأحد، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
بالصور.. مدني جازان ينتشل جثة ستينية من خزان ماء في الطوال

بالصور.. مدني جازان ينتشل جثة ستينية من خزان ماء في الطوال

٠٦:٥٨ م، السبت، ٠٢ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *