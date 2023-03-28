توضيح من الصندوق العقاري حول طلب التقييم وصرف الدفعات

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أصدر الصندوق العقاري، توضيحًا حول طلب التقييم وصرف الدفعات، وذلك في رده على استفسار لأحد المستفيدين.

وتابع في رده على سؤال بهذا الصدد عبر حسابه في موقع “تويتر”: “فيما يتعلق بطلب التقييم وصرف الدفعات، بإمكانك متابعة طلب التقييم العقاري وصرف الدفعات من خلال الجهة التمويلية (البنك الممول)”.

وسبق أن أصدر الصندوق العقاري، توضيحًا بشأن مقترح يقضي بتسليم الدعم كاملاً لمستفيدي برنامج سكني.

وأضاف ردًا على اقتراح لأحد المستفيدين بتسليم الدعم “نقدي” لاستكمال تجهيزات المنازل: “يتم إيداع مبلغ الدعم بشكل شهري وثابت وحتى نهاية العقد، ولا يمكن إيداع مبلغ الدعم دفعة واحدة”.

برنامج سكني

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغ دعمًا شهريًا يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 في المئة كحد أدنى و100 في المئة كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

وقال الصندوق العقاري، إن إجمالي مبلغ الدعم وصل حتى الآن إلى 46مليارًا و200 مليون ريال.

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خيارات البرنامج

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

-شراء وحدة سكنية جاهزة

-تمويل البناء الذاتي

-شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء

-تمويل برهن العقار

-دعم التمويل القائم.

خطوات الاستعلام عن صرف الدعم السكني

يمكن لجميع مستفيدي برنامج الدعم سكني الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان والاستعلام عن نزول الرواتب، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

-أولاً عليك الدخول لموقع وزارة الإسكان.

-قم بكتابة البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

-بعد ذلك اضغط على استعلام، ومنها استعلام عن الراتب.

-ستظهر أمامك صفحة بها كافة التفاصيل الخاصة بالراتب الشهري.

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أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.