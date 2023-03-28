خدمة اليوم.. 5 خطوات للسماح بالسفر ورفع الاسم من قائمة المنع

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم الثلاثاء، لقرائها الكرام، خطوات السماح بالسفر ورفع الاسم من قائمة المنع.

وأوضحت إمارة منطقة القصيم، أن الخدمة تتيح للمواطن تقديم طلب للسماح له بالسفر لمرة واحدة خلال مدة المنع من السفر.

الخطوات

1 – الضغط على رابط الخدمة.

2 – اختيار اسم الخدمة.

3 – النقر على “اضغط هنا”.

4 – تسجيل الدخول.

5 – تقديم استدعاء لسمو أمير المنطقة.

المتطلبات

1 – تقديم استدعاء لسمو أمير المنطقة.

2 – صورة الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

3 – عنوان المتقدم ورقم هاتفه.

4 – ذكر الأسباب للسفر.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “966 16 323 1818″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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