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شاشة ذكية وGPS.. “آيسر” تعلن عن دراجتها الكهربائية الجديدة
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شاشة ذكية وGPS.. “آيسر” تعلن عن دراجتها الكهربائية الجديدة

شاشة ذكية وGPS.. “آيسر” تعلن عن دراجتها الكهربائية الجديدة

شاشة ذكية وGPS.. “آيسر” تعلن عن دراجتها الكهربائية الجديدة
١٠:١٩:٥٣ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “آيسر” (Acer)، العملاق التايواني المتخصص في صناعة وإنتاج أجهزة الكمبيوتر، عن عزمها الدخول في سوق الدراجات الإلكترونية بدراجتها الخفيفة “ebii”.

الدراجة الكهربائية تزن 35 رطلاً

وأعلنت الشركة عن الدراجة، الاثنين، وقالت إن وزنها 35 رطلاً، وأنها تخطط لجعلها مرتبطة بتطبيق يمكن تحميله على أجهزة الهاتف الجوال، وفقًا لموقع  Arstechnica التقني.

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تصميم أنيق للدراجة الكهربائية

وامتدح الموقع تصميم الدراجة، التي تحمل “انحناءات جذابة وتصميما أنيقا”، حيث يحمل الجزء المركزي منها صندوق التحكم والبطارية والمصباح الأمامي.

وتقول الشركة إن البطارية يمكن استخدامها كمستودع احتياطي للطاقة لشحن الهواتف المحمولة.

ويزيد وزن الدراجة قليلاً عن 16 كيلوجرام، بما فيها البطارية، لهذا فهي تعتبر خفيفة الوزن نسبيًا، لكنها لن تكون خيارًا محببًا للدراجين الذين يزيد طولهم عن 185 سنتيمترًا، بحسب الموقع.

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قوة شحن البطارية تكفي لـ68 ميلاً

وتبلغ سرعتها القصوى 15 ميلاً في الساعة مع مدى شحن يصل إلى 68 ميلاً.

وتدعي شركة أيسر إن تطبيق ebii “[يتكيف] مع قوة دواسة الراكب، وظروف الركوب ويمكنه التعلم بمرور الوقت للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا”.

تستخدم ebii أيضًا التطبيق على الهاتف للقفل والتشغيل، وتحتوي شريحة تحديد مواقع GPS و”شاشة LED ذكية” لإظهار مستوى البطارية ومدى التشغيل المتبقي”.

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