طائرة الإخلاء الطبي تنقل مواطنًا من إندونيسيا إلى المملكة

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إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، أعلنت سفارة المملكة في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، عن نقل مواطن من إندونيسيا إلى المملكة، عبر طائرة الإخلاء الطبي.

المواطن تعرض لحالة صحية

وأضافت ان المواطن تعرض لحالة صحية استدعت نقله للعلاج في إحدى مستشفيات المملكة.

وتمنت السفارة للمواطن الشفاء العاجل.

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نقل 7 أعضاء من متبرعين لـ 8 مرضى بينهم أطفال

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع، أن الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية بالوزارة قام بنقل 7 أعضاء من متبرعين داخل وخارج المملكة في 24 ساعة، ليستفيد منها 8 مرضى بينهم أطفال.

ولم تكشف الوزارة في التدوينة التي نشرتها عبر حسابها في موقع “تويتر” عن المزيد من التفاصيل.

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خدمة الإخلاء الطبي

تجدر الاشارة إلى أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنويًا بنقل أكثر من (2500) مريض بما يزيد عن (1600) رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل وخارج المملكة.

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