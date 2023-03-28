ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًا برئيس جمهورية الصين الشعبية

تواصل – واس:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

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علاقات إستراتيجية بين المملكة والصين

جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

تقدير المملكة للمبادرة الصينية

وقد أعرب سمو ولي العهد – حفظه الله- عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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تطوير علاقات الصين بدول مجلس التعاون

من جانبه أشاد فخامة الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.

الشراكة بين المملكة والصين

كما تم خلال الاتصال استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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