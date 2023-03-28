تسبب لك مشاكل لا تتخيلها.. 10 كوارث في كلمة مرور WIFI الخاصة بك

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تعتبر كلمة المرور الـWi-Fi الخاصة بك سرية إلى أبعد حد، إذ أن كشفها للآخرين يمكن أن يتسبب لك بمشاكل ومخاطر لا تتخيلها.

وبعض الناس – عن طيب خاطر – قد يعطي كلمة المرور الخاصة به إلى أحد أصدقائه أو جيرانه، ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هناك 10 أسباب تجعلك تفكر ملياً قبل أن تقدم على هذه الخطوة:

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1– التنزيلات غير القانونية

إذا استخدم شخص آخر اتصالك بالإنترنت لتنزيل محتوى غير قانوني، فسوف يترك أثراً عبر الإنترنت يعود إلى جهاز التوجيه الخاص بك، فيما قد تجد نفسك مضطرا لدفع غرامة كبيرة.

2– البرامج الضارة يمكن أن تنتشر

يمكن أن يكون جهاز صديقك، أو هاتفه الذكي، مصاباً ببرامج ضارة ويتصل بشبكة الـWi-Fi الخاصة بك، قد يستمر في مهاجمة أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بك أثناء انتشارها.

3– يمكنهم استخدام جميع بياناتك

إذا قمت بتسليم كلمة المرور الخاصة بك إلى شخص يقوم بتنزيلات كبيرة جداً ومنتظمة.

وقد يعتبر مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أنك تسيء استخدام سياسة الاستخدام العادل، مما قد يؤدي إلى إبطاء سرعة اتصالك وفي الحالات الخطيرة إنهائه.

4– يمكن للمستخدمين رؤية الاتصالات

إن السماح لشخص ما بالاتصال بشبكة الـWi-Fi الخاصة بك يمنح شخصاً ما حق الوصول إلى نظام حيث يتم إدخال البيانات وإخراجها.

ويمكن لأي شخص خبير تقنياً باستخدام برامج كمبيوتر مجانية، فحص شبكتك التي ستوفر قائمة بكل جهاز متصل حالياً.

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5– يمكن حظر IP الخاص بك

يمكن لبعض مواقع الويب، بما في ذلك الوسائط الاجتماعية والألعاب عبر الإنترنت، إصدار حظر IP للمستخدمين الذين انتهكوا شروط الخدمة الخاصة بهم.

هذا يعني أنه سيتم حظر الوصول إلى موقع الويب المحدد للجميع على نفس شبكة Wi-Fi – وليس فقط حساب محدد.

إلا أن عمليات الحظر ليست دائمة ويمكنك تغيير عنوان IP الخاص بك.

6– يمكنهم استخدام كلمة المرور الخاصة بك

من المعروف أن كلمات مرور الـWi-Fi يصعب تذكرها، فهي مليئة بالأرقام العشوائية والأحرف.

لكن البعض يختار إعادة تسمية كلمة المرور الخاصة بهم إلى شيء يمكنهم تذكره – كلمة مرور أخرى يستخدمونها بالفعل.

هذا يعرضك لخطر أن يتمكن شخص ما من الوصول لحساباتك.

7– يمكنهم خنق كل عرض النطاق الترددي

النطاق الترددي هو مقدار البيانات التي يمكن نقلها من جهاز التوجيه الخاص بك إلى أجهزتك في أي وقت – أو السرعة أو الإنترنت الخاص بك.

فإذا كنت تشاهد فيلماً بدقة 4K، لكن صديقك أو جارك يقوم بتنزيل ملفات كبيرة ويلعب لعبة عبر الإنترنت، قد تجد أن كل شيء يصبح بطيئاً.

8– القيام بأنشطة غير قانونية عبر الإنترنت

قد يمارس صديقك بعض الإجراءات غير القانونية مثل التنمر والتصيد وخطاب الكراهية بانتظام عبر الإنترنت، وعندها تستجيب السلطات للتقارير.

وعندما يتم التصيد عبر حساب مجهول، قد يعود ملف التعريف إلى عنوان IP الخاص به.

فإذا كان صديقك ينخرط في نشاط عبر الإنترنت على شبكة الـWi-Fi الخاصة بك له تداعيات في العالم الحقيقي – قد تقوم الشرطة بزيارتك.

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9– يمكنهم استخدام أجهزة أخرى على الشبكة

يمتلك العديد من الأشخاص أجهزة مثل الطابعات وأمازون أليكسا ومكبرات الصوت وحتى محركات الأقراص الثابتة المتصلة بالإنترنت.

ويسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب من منازلهم عبر هواتفهم.

غير أنه من خلال مشاركة كلمة مرور الـWi-Fi الخاصة بك، من المحتمل أن تسمح للآخرين باستخدام هذه الأجهزة.

ورغم أنه قد يكون ذلك عرضياً غير أنه من المحتمل أن تتضايق إذا تمت مقاطعة أغنية كنت تستمع إليها عبر مكبر صوت Wi-Fi بواسطة نغمات جيرانك.

10– يمكنهم مشاركة كلمة المرور الخاصة بك مع من حولهم

إذا قمت بمشاركة كلمة المرور مع شخص واحد، فإن العديد من الأشخاص الآخرين يمكن لهم الحصول على الكلمة، ما يزيد من احتمال حدوث نشاط غير قانوني عبر عنوان IP الخاص بك.

وقد لا يسيء الجار الموثوق به استخدام شبكة الـWi-Fi الخاصة بك، إلا أن الشخص الذي لا يعرفك قد يراها فرصة جيدة.