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تسبب لك مشاكل لا تتخيلها.. 10 كوارث في كلمة مرور WIFI الخاصة بك
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تسبب لك مشاكل لا تتخيلها.. 10 كوارث في كلمة مرور WIFI الخاصة بك

تسبب لك مشاكل لا تتخيلها.. 10 كوارث في كلمة مرور WIFI الخاصة بك

تسبب لك مشاكل لا تتخيلها.. 10 كوارث في كلمة مرور WIFI الخاصة بك
٠٨:٤١:٥٧ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعتبر كلمة المرور الـWi-Fi  الخاصة بك سرية إلى أبعد حد، إذ أن كشفها للآخرين يمكن أن يتسبب لك بمشاكل ومخاطر لا تتخيلها.

وبعض الناس – عن طيب خاطر – قد يعطي كلمة المرور الخاصة به إلى أحد أصدقائه أو جيرانه، ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هناك 10 أسباب تجعلك تفكر ملياً قبل أن تقدم على هذه الخطوة:

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1التنزيلات غير القانونية

إذا استخدم شخص آخر اتصالك بالإنترنت لتنزيل محتوى غير قانوني، فسوف يترك أثراً عبر الإنترنت يعود إلى جهاز التوجيه الخاص بك، فيما قد تجد نفسك مضطرا لدفع غرامة كبيرة.

2البرامج الضارة يمكن أن تنتشر

يمكن أن يكون جهاز صديقك، أو هاتفه الذكي، مصاباً ببرامج ضارة ويتصل بشبكة الـWi-Fi الخاصة بك، قد يستمر في مهاجمة أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بك أثناء انتشارها.

3يمكنهم استخدام جميع بياناتك

إذا قمت بتسليم كلمة المرور الخاصة بك إلى شخص يقوم بتنزيلات كبيرة جداً ومنتظمة.

وقد يعتبر مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أنك تسيء استخدام سياسة الاستخدام العادل، مما قد يؤدي إلى إبطاء سرعة اتصالك وفي الحالات الخطيرة إنهائه.

4يمكن للمستخدمين رؤية الاتصالات

إن السماح لشخص ما بالاتصال بشبكة الـWi-Fi  الخاصة بك يمنح شخصاً ما حق الوصول إلى نظام حيث يتم إدخال البيانات وإخراجها.

ويمكن لأي شخص خبير تقنياً باستخدام برامج كمبيوتر مجانية، فحص شبكتك التي ستوفر قائمة بكل جهاز متصل حالياً.

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5يمكن حظر IP الخاص بك

يمكن لبعض مواقع الويب، بما في ذلك الوسائط الاجتماعية والألعاب عبر الإنترنت، إصدار حظر IP للمستخدمين الذين انتهكوا شروط الخدمة الخاصة بهم.

هذا يعني أنه سيتم حظر الوصول إلى موقع الويب المحدد للجميع على نفس شبكة Wi-Fi – وليس فقط حساب محدد.

إلا أن عمليات الحظر ليست دائمة ويمكنك تغيير عنوان IP الخاص بك.

6يمكنهم استخدام كلمة المرور الخاصة بك

من المعروف أن كلمات مرور الـWi-Fi  يصعب تذكرها، فهي مليئة بالأرقام العشوائية والأحرف.

لكن البعض يختار إعادة تسمية كلمة المرور الخاصة بهم إلى شيء يمكنهم تذكره – كلمة مرور أخرى يستخدمونها بالفعل.

هذا يعرضك لخطر أن يتمكن شخص ما من الوصول لحساباتك.

7يمكنهم خنق كل عرض النطاق الترددي

النطاق الترددي هو مقدار البيانات التي يمكن نقلها من جهاز التوجيه الخاص بك إلى أجهزتك في أي وقت – أو السرعة أو الإنترنت الخاص بك.

فإذا كنت تشاهد فيلماً بدقة 4K، لكن صديقك أو جارك يقوم بتنزيل ملفات كبيرة ويلعب لعبة عبر الإنترنت، قد تجد أن كل شيء يصبح بطيئاً.

8القيام بأنشطة غير قانونية عبر الإنترنت

قد يمارس صديقك بعض الإجراءات غير القانونية مثل التنمر والتصيد وخطاب الكراهية بانتظام عبر الإنترنت، وعندها تستجيب السلطات للتقارير.

وعندما يتم التصيد عبر حساب مجهول، قد يعود ملف التعريف إلى عنوان IP الخاص به.

فإذا كان صديقك ينخرط في نشاط عبر الإنترنت على شبكة الـWi-Fi  الخاصة بك له تداعيات في العالم الحقيقي – قد تقوم الشرطة بزيارتك.

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9يمكنهم استخدام أجهزة أخرى على الشبكة

يمتلك العديد من الأشخاص أجهزة مثل الطابعات وأمازون أليكسا ومكبرات الصوت وحتى محركات الأقراص الثابتة المتصلة بالإنترنت.

ويسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب من منازلهم عبر هواتفهم.

غير أنه من خلال مشاركة كلمة مرور الـWi-Fi الخاصة بك، من المحتمل أن تسمح للآخرين باستخدام هذه الأجهزة.

ورغم أنه قد يكون ذلك عرضياً غير أنه من المحتمل أن تتضايق إذا تمت مقاطعة أغنية كنت تستمع إليها عبر مكبر صوت Wi-Fi بواسطة نغمات جيرانك.

10يمكنهم مشاركة كلمة المرور الخاصة بك مع من حولهم

إذا قمت بمشاركة كلمة المرور مع شخص واحد، فإن العديد من الأشخاص الآخرين يمكن لهم الحصول على الكلمة، ما يزيد من احتمال حدوث نشاط غير قانوني عبر عنوان IP الخاص بك.

وقد لا يسيء الجار الموثوق به استخدام شبكة الـWi-Fi الخاصة بك، إلا أن الشخص الذي لا يعرفك قد يراها فرصة جيدة.

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WiFi الإنترنت الاتصالات البيانات برامج ضارة تقنية تنزيلات غير قانونية كلمة المرور كوارث محتوى غير أخلاقي مشاكل واي فاي

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