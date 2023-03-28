استشهاد شاب فلسطيني شمال الضفة الغربية

تواصل – واس:

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني، متأثراً بجروحه التي أصيب بها بنيران قوات الاحتلال، خلال اقتحامها قبل عدة أسابيع مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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استشهاد شاب فلسطيني

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى النجاح بمدينة نابلس، باستشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجروحه التي أصيب بها الشهر الماضي، بنيران قوات الاحتلال أثناء اقتحامها المدينة، التي شهدت حينها عدوان صهيوني، أسفر عن استشهاد 11 فلسطينياً.

وكان 11 مواطناً استشهدوا وأصيب العشرات، قبل حوالي شهر، خلال اقتحام مفاجئ نفذته قوات الاحتلال لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأفادت وزارة الصحة حينها، باستشهاد 11 مواطناً وإصابة 102 آخرين، بينهم 6 في حالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال في نابلس، وفقًا لـ”وكالة صفا”.

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الاعتداء على سيارة مستشفى طولكرم

ومن جهة أخرى، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية اعتداء مستوطنين الليلة، على سيارة مستشفى طولكرم الحكومي في الضفة الغربية.

وأسفر الاعتداء عن تحطيم زجاج السيارة، قرب بلدة بيتا بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بينما كانت تنقل عينات مخبرية وأدوية، مما أدى لإعاقة حركتها، وتأخر وصول العينات والأدوية.

كما اعتدى المستوطنون على سيارة إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتحطيم زجاجها أثناء نقلها لمصابين في حوارة بمدينة نابلس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن إمعان الاحتلال والمستوطنين في الاعتداء على مراكز العلاج وطواقم العمل الصحي، وعرقلة حركة سيارات الإسعاف والمسعفين، يزداد بشكل كبير يوماً بعد يوم.

وأضافت أن هذا يتنافى مع كافة المواثيق والحقوق الدولية، وهو اعتداء صارخ ومتعمد على الحق الكامل في تأدية الواجب العلاجي الإنساني والمكفول من قبل الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

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