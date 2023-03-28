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منها جازان.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار على 3 مناطق في المملكة

منها جازان.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار على 3 مناطق في المملكة

منها جازان.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار على 3 مناطق في المملكة
٠٧:٣٣:٣٥ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية.

هطول الأمطار على 3 مناطق

وأكد المركز أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، كذلك على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

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تكوّن الضباب

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30 كم/ساعة.

وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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