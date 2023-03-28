تضبط ضغط الدم.. 6 أنواع من المكسرات تحافظ على صحة قلبك

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أثبتت دراسات حديثة أن المكسرات تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، والتي تقلل من خطر الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية.

وأضافت الدراسات، وفقًا لجامعة هارفارد، أن المكسرات تعتبر الغذاء الأمثل لمرضي القلب والأوعية الدموية، لما تحتويه من عناصر مفيدة تساعد على تدفق الدم في الشرايين.

ومن أهم أنواع المكسرات المفيدة للمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لموقع “Foodndtv”:

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1- البندق

يعد البندق من المكسرات الغنية بالبروتين، والألياف، والمعادن اللازمة لضبط ضغط الدم، مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، فضلًا عن احتوائه على حمض الأوليك، الذي يسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم، ويزيد من معدلات نظيره المفيد لجسم الإنسان.

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2- الكاجو

بخلاف قدرته على الوقاية من فقر الدم والأنيميا، لاحتوائه على عنصري “الحديد والنحاس”، يعتبر الكاجو من المكسرات الغنية بفيتامين هـ، الذي يحسن من عملية تدفق الدم في الشرايين، مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض الشريان التاجي والنوبات القلبية.

3-الفول السوداني

من المكسرات الغنية بمضادات أكسدة تسمى “ريسفيراترول”، والتي تساعد على التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتحتوي زبدة الفول السوداني على مستويات عالية من البروتين المفيد لصحة الإنسان.

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4- اللوز

يحتوي اللوز على الأحماض الأمينية اللازمة لتحفيز الجسم على إنتاج جزئ يسمى “أكسيد النيتريك”، الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية الضيقة، فضلًا عن تنشيط الدورة الدموية بجسم الإنسان.

كما يساعد اللوز على خفض مستويات الكوليسترول الضار في جسم الإنسان، لاحتوائه على الدهون غير المشبعة.

كما يحتوي اللوز على الألياف والبروتين النباتي، والمعادن المفيدة لصحة القلب، مثل المغنيسيوم، والنحاس، والمنجنيز، والكالسيوم.

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5- الفستق

يعد الفستق من المكسرات الغنية بالبروتين، والألياف، ومضادات الأكسدة، فضلًا عن أنه خالٍ من الكوليسترول، ما يقلل من خطر الإصابة بالسمنة، وأمراض القلب، والسكري.

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6- عين الجمل

من الشائع أن عين الجمل مفيد لتقوية الدماغ وتحسين الذاكرة، ولكن اكتشف العلماء أن تناوله يسهم أيضًا في التقليل من فرص الإصابة بالجلطات القلبية.

ويساعد عن الجمل في الوقاية من تطور إيقاعات القلب غير المنتظمة، وذلك لاحتوائه على أحماض الأوميجا 3 ومضادات الأكسدة.

كما ينصح الأطباء بتناول عين الجمل عند الإصابة بالاكتئاب، لأنه يحفز الدماغ على إفراز هرمونات السعادة بجسم الإنسان، ما يحسن من الحالة المزاجية، فضلًا عن قدرته على تنشيط الدورة الدموية بجسم الإنسان.