بسبب الأمطار.. 30 قتيلًا ومصابًا و500 متضرر وطمر عشرات المنازل في هذه الدولة

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لقي 7 أشخاص حتفهم وفقد نحو 46 آخرين جراء انزلاقات تربة في جنوب الإكوادور إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الأحد واستمرت حتى الإثنين.

حصيلة الضحايا

وأفادت الأمانة العامة للإعلام في حكومة الإكوادور بأن حصيلة الضحايا المؤكدة 7 قتلى، فيما أصيب 23، وتضرر حوالي 500 شخص جرّاء الانزلاقات التي طمرت عشرات المنازل في منطقة ألوسي بإقليم تشيمبورازو.

وأوضح رئيس الإكوادور غييرمو لاسو أنّ عناصر الإطفاء يعملون منذ ساعات الصباح الأولى لمساعدة المواطنين المتضررين.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية عشرات من عمال الإنقاذ والمدنيين يعملون في محيط الأنقاض خلال الليل، حاملين مصابيح بأيديهم في محاولة لانتشال أشخاص طمرتهم الأتربة.

حوادث متكررة

ومنذ يناير الماضي، خلّفت أمطار غزيرة 22 قتيلاً و346 مشرّداً في الإكوادور، وقالت السلطات إنّ أكثر من 6900 منزل تضرّرت جزئياً و72 منزلاً دُمّرت بالكامل.

وتسبّبت الأحوال الجوية بحوالي 987 حدثاً بما في ذلك فيضانات وانزلاقات تربة، وفي فبراير، أدّت الأمطار إلى تعليق ضخّ النفط الخام لمدة خمسة أيام عبر خط أنابيب كان يهدّد بالانكسار بعد انهيار جسر.

والأسبوع الماضي، لقي 15 شخصًا حتفهم أيضًا في زلزال في جنوب غرب الإكوادور، من بينهم ضحية في البيرو المجاورة.

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