أعشاب في متناول الجميع لتخليص الكلى من السموم

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تعمل الكلى داخل جسم الإنسان بشكل أساسي، على تنقية الدم، وللوقاية من أمراض الكلى أو تعطل وظائفها.

موقع طبي متخصص، أورد مجموعة من الأعشاب الطبيعية، المتاحة لدى الجميع تقريبا، تساعد في التخلص من السموم.

ومن أبرز هذه الأعشاب:

1- الزنجبيل

يمكن أن يكون للزنجبيل دورًا مهم في تنظيف الكلى من السموم، فقد وجد أنه يزيد من إنتاج مضادات الأكسدة الطبيعية في الكلى، مما قد يساعد في الوقاية من الالتهاب والتليف.

2- ذيل الحصان

تقلل عشبة ذيل الحصان من فرصة الإصابة بالوذمة، وهو التورم الناجم عن وجود سوائل زائدة في أنسجة الجسم، حسب “ويب طب”.

3- جذر الهندباء

يعد جذر الهندباء من الأعشاب المدرة للبول، والغنية كذلك بمضادات الأكسدة، وتعمل على منع التليف ومقاومة الالتهاب، وتحسين مستوى السكر والكوليسترول.

4-الخرفيش

أو ما يعرف باسم الحليب الشوكي، يندرج ضمن قائمة أعشاب لتنظيف الكلى، كما أنه غني بالمكونات التي تقي من الإصابة بسرطان الكلى.

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نباتات تساعد على تنظيف الكلى:

1- البقدونس

من قائمة نباتات لتنظيف الكلى، ويساعد خصوصا على إزالة فضلات الكلى، ومنع تبلور الحصوات.

2- الشمندر

يعمل على توسيع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ليعزز من قدرة الكلى على أداء وظيفتها، كما أنه يقى من الإصابة بالفشل الكلوي.

3- جذر الخطمي

يعد من النباتات المدرة للبول، والتي تساعد على غسل الكليتين وتطهيرها بشكلٍ طبيعي، وتمنع تطور حصى الكلى، كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات ومهدئة لأنسجة المسالك البولية والأغشية المخاطية.