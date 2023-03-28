الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تضبط ضغط الدم.. 6 أنواع من المكسرات تحافظ على صحة قلبك
قصة صلاة التراويح وكيف كان النبي ﷺ والصحابة يصلونها
بسبب الأمطار.. 30 قتيلًا ومصابًا و500 متضرر وطمر عشرات المنازل في هذه الدولة
أعشاب في متناول الجميع لتخليص الكلى من السموم
“ومن أظلم ممن منع مساجد الله”.. شرطة الهند تقتحم بيوت المسلمين لمنعهم من الصلاة
في كافة أصقاع الأرض.. تدشين برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين في تايلاند

الرئيسية

 /

صحة

 /

أعشاب في متناول الجميع لتخليص الكلى من السموم

أعشاب في متناول الجميع لتخليص الكلى من السموم

أعشاب في متناول الجميع لتخليص الكلى من السموم
٠٦:٢١:٥٤ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تعمل الكلى داخل جسم الإنسان بشكل أساسي، على تنقية الدم، وللوقاية من أمراض الكلى أو تعطل وظائفها.

موقع طبي متخصص، أورد مجموعة من الأعشاب الطبيعية، المتاحة لدى الجميع تقريبا، تساعد في التخلص من السموم.

ومن أبرز هذه الأعشاب:

1- الزنجبيل 
يمكن أن يكون للزنجبيل دورًا مهم في تنظيف الكلى من السموم، فقد وجد أنه يزيد من إنتاج مضادات الأكسدة الطبيعية في الكلى، مما قد يساعد في الوقاية من الالتهاب والتليف.

2- ذيل الحصان
تقلل عشبة ذيل الحصان من فرصة الإصابة بالوذمة، وهو التورم الناجم عن وجود سوائل زائدة في أنسجة الجسم، حسب “ويب طب”.

3- جذر الهندباء
يعد جذر الهندباء من الأعشاب المدرة للبول، والغنية كذلك بمضادات الأكسدة، وتعمل على منع التليف ومقاومة الالتهاب، وتحسين مستوى السكر والكوليسترول.

4-الخرفيش
أو ما يعرف باسم الحليب الشوكي، يندرج ضمن قائمة أعشاب لتنظيف الكلى، كما أنه غني بالمكونات التي تقي من الإصابة بسرطان الكلى.

 

الزنجبيل

اقرأ أيضا:

بديلة للأدوية والمهدئات.. 5 أعشاب طبيعية تساعدك على النوم وتخلصك من الأرق

نباتات تساعد على تنظيف الكلى:

1- البقدونس
من قائمة نباتات لتنظيف الكلى، ويساعد خصوصا على إزالة فضلات الكلى، ومنع تبلور الحصوات.

2- الشمندر
يعمل على توسيع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ليعزز من قدرة الكلى على أداء وظيفتها، كما أنه يقى من الإصابة بالفشل الكلوي.

3- جذر الخطمي
يعد من النباتات المدرة للبول، والتي تساعد على غسل الكليتين وتطهيرها بشكلٍ طبيعي، وتمنع تطور حصى الكلى، كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات ومهدئة لأنسجة المسالك البولية والأغشية المخاطية.

الكلمات الدلالية:
أعشاب ونباتات أمراض الكلى سموم الكلي

مواد ذات صلة

المزيد
هل تختلف أعراض أوميكرون عن دلتا؟ خبيرة تجيب

هل تختلف أعراض أوميكرون عن دلتا؟ خبيرة تجيب

٠٣:٥٠ م، الجمعة، ١٠ ديسمبر ٢٠٢١
طبيب يكشف عن خلطة منزلية بسيطة لتبييض الأسنان

طبيب يكشف عن خلطة منزلية بسيطة لتبييض الأسنان

١٢:٥٦ م، الثلاثاء، ٠٦ أبريل ٢٠٢١
6 أغذية تضر بصحتك وليس كما تروج لها شركات الأغذية

6 أغذية تضر بصحتك وليس كما تروج لها شركات الأغذية

٠٤:٠٤ م، الأثنين، ١٨ يوليو ٢٠١٦
نصائح مهمة لحماية الأطفال من البرد والأنفلونزا

نصائح مهمة لحماية الأطفال من البرد والأنفلونزا

١١:٣٦ ص، الأحد، ١١ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *