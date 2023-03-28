في كافة أصقاع الأرض.. تدشين برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين في تايلاند

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حضر سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة تايلند، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني، أمس الاثنين، تدشين برامج خادم الحرمين الحرمين لتفطير الصائمين، والتمور والفاخرة، والمصاحف الشريفة.

تحيات إلى شعب تايلاند

وقال السحيباني: “تشرفت اليوم بنقل تحيات وتهاني مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين للشعب التايلندي بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وأشكر في هذه المناسبة معالي وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته المستمرة؛ وخدمات الوزارة للمسلمين في مملكة تايلاند.

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إفطار الصائمين في كينيا

ودشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بجمهورية كينيا، برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وإفطار الصائمين, بحضور نائب سفير المملكة لدى جمهورية كينيا، ناصر بن محمد الفريدي، والقائم بأعمال الملحقية الدينية محمد بن ماطر محزري، وعدداً من كبار الشخصيات الإسلامية الكينية.

15 ألف صائم

ونوه الفريدي بما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقيات الدينية للمسلمين حول العالم خاصة في هذا الشهر الكريم، مقدماً شكره لخادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين في كينيا والعالم أجمع.

ويبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها (10) أطنان، فيما يستهدف برنامج تفطير الصائمين أكثر من (15) ألف صائم، حسب “واس”.

برنامج خادم الحرمين في السنغال

كما دشنت الوزارة، ممثلة بالمعهد الإسلامي العالي بإقليم لوغا شمال السنغال، برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين، بحضور مدير المعهد الشيخ منصور بن معضد العجمي، وحاكم إقليم لوقا وكبار الشخصيات ومنسوبي المعهد.

ونوه الملحق الديني بسفارة المملكو لدى السنغال الشيخ وحيد بن محمد مجربي، بجهود الحكومة الرشيدة في تقديم كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

وكذلك جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ هذا البرنامج واختيار المستفيدين منه بطريقة مهنية لكي يستفيد منه أكبر عدد من المستحقين.

المشاريع المقدمة

وبين أن المشروع جزء من المشاريع المقدمة للمسلمين بالعالم في شهر رمضان الكريم، وأثره الكبير على نفوس المستفيدين من السنغاليين الذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم للمملكة التي لم تقصر يوماً في تقديم العون والمساعدة لكل المسلمين في العالم.