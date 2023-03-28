شاهد.. سيول وادي ضهيا بجازان تجرف المركبات

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق سيارة ، جرفتها مياه السيول بوادي ضهيا في جازان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الآونة الأخيرة.

ووثق المقطع، لقطات لسيول وادي ضهيا المتدفقة بمنطقة جازان تجرف سيارة من نوع “تويوتا هايلوكس” لمسافة بعيدة، بعد أن غمرتها المياه تماماً.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، وتوقع المركز الوطني للأرصاد – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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