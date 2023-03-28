أرامكو تعلن عن فتح باب التقديم في برنامجي التدريب الصيفي و”طموح” عن بعد

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أعلنت شركة أرامكو، عن فتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي في مسارين “برنامج طموح” و”برنامج الإثراء الصيفي” لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للعام 2023م، وسيكون التدريب “عن بعد” على النحو التالي:



1- برنامج التدريب الصيفي:

شروط التسجيل في برنامج التدريب الصيفي:

– ألا يكون الطالب قد التحق بالبرنامج سابقًا.

– أن يكون الطالب من المسجلين حاليًا في الصف الأول أو الثاني أو الثالث من المرحلة الثانوية.

– ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنةً.

– موافقة ولي الأمر.

– تعتمد معايير الاختيار على أعلى معدل تراكمي للفصل الدراسي الأول وليس على أسبقية التقديم.

موعد بدء برنامج التدريب الصيفي:

يبدأ برنامج التدريب الصيفي للطلبة المرشحين بتاريخ 5 محرم 1445هـ الموافق 23 يوليو 2023م.

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2- برنامج طموح:

شروط التسجيل في برنامج طموح:

– برنامج طموح مخصص لطلاب وطالبات الأول ثانوي:

– يشترط معدل تراكمي قدره 90% للفصل الدراسي الأول والثاني لصفوف الأول ثانوي .

– معدل تراكمي قدره 90% أو أكثر في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي.

– معدل تراكمي لإختبار الآيلتس 5.5 فمافوق او ما يعادلها 70.5% في اختبار التوفل , 90% في اختبار الستيب .

موعد بدء برنامج طموح:

يبدأ برنامج طموح للطلبة المرشحين يوم الأحد 21 ذو الحجة 1444هـ الموافق 9 يوليو 2023م.



ملاحظة هامة:سيتم عقد كلا البرنامجين عن بُعد، من خلال منصة الدراسة الرقمية (Blackboard) وذلك تطبيقًا للإجراءات والتدابير الصحية الحالية. ولمعرفة المزيد عن كيفية الدخول إلى منصة (Blackboard) الرجاء الضغط هنا.



طريقة التقديم:

التقديم عن طريق الرابط:( هنا ) اعتباراً من الإثنين القادم 1444/9/12هـ (الموافق 2023/4/3م) الساعة (8:00 صباحاً) ويستمر حتى الإثنين 1444/9/19هـ (الموافق 2023/4/10م) الساعة (3:00 ظهراً).