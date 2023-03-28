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شوؤن الحرمين تُطلق مبادرة زاد المعتمر.. هذه أهدافها
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شوؤن الحرمين تُطلق مبادرة زاد المعتمر.. هذه أهدافها

شوؤن الحرمين تُطلق مبادرة زاد المعتمر.. هذه أهدافها

شوؤن الحرمين تُطلق مبادرة زاد المعتمر.. هذه أهدافها
٠٥:٢٦:٤٨ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون الكتب بالإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب مبادرة “زاد المعتمر” بالمسجد الحرام.

وأوضحت شؤون الحرمين، أن مبادرة زاد المعتمر، تأتي ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” وتحت شعار من الوصول حتى الحصول.

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أهم أهداف الحملة 

وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة شؤون الكتب حمزه بن إبراهيم السالمي، أن المبادرة تهدف إلى التالي:

– إثراء تجربة قاصدي بيت الله الدينية والثقافية

– إعانتهم على أداء نسكهم وعباداتهم وفق المنهج الشرعي الصحيح.

وتابع السالمي، الحقيبة تحتوي على نسخة من المصحف الشريف، وكُتيب صفة العمرة، وعدد من الكتب الدينية والتثقيفية المنوعة، كما قامت الإدارة بتخصيص نقاط لتوزيع إهداءات من الكتب العلمية والدعوية لقاصدي المسجد الحرام.

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اخبار السعودية الحرمين الشريفين المعتمرون شؤون الحرمين مبادرة زاد المعتمر

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