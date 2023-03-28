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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر سليمان

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر سليمان

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر سليمان
٠٤:٥٤:٤٩ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعرضت جزر سليمان مساء أمس الإثنين، لزلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر.

زلزال بجزر سليمان:

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 73 كيلومترا غربي مدينة بوالا في جزيرة سانتا إيزابيل، وهي أطول جزيرة في جزر سليمان، وعلى عمق 86 كيلومترا تحت سطح البحر.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي أنه لم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال بأفغانستان:

وأمس الإثنين ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان.

وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع على بعد 25 كيلومترا جنوب منطقة فارخار بإقليم تخار، وعلى عمق 124.1 كيلومترا، ومركزه عند خط 36.34 درجة شمالا وخط 69.61 درجة شرقاً.

يذكر أن أن زلزالاً قويًا شدته 6.8 درجة بمقياس ريختر كان قد هز أفغانستان والدول المجاورة الثلاثاء الماضي، وتسبب في تدمير العديد من المنازل وحدوث خسائر بشرية ومالية جسيمة في أفغانستان.

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الكلمات الدلالية:
المحيط الهاديء جزر سليمان ريختر زلزال

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