التعليم تحدد آخر موعد للتقديم على تقاعد المعلمين عبر نظام فارس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم يوم الخميس، الموافق 22 من شهر رمضان الجاري، إغلاق باب التقديم على طلبات تقاعد شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1444.

وأوضحت أن ذلك سيكون عبر نظام فارس الإلكتروني، مع إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة كافة.

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تمديد فترة التقديم

وفي وقت سابق من هذا العام، سمحت الوزارة، بتمديد فترة التقديم على التقاعد لمدة زادت على 6 أشهر على خلاف العادة خلال السنوات الماضية، مع إتاحة العدول عن طلب التقاعد قبل اعتماد الطلب رسمياً في نظام فارس.

وأكدت الوزارة، أن التقديم على التقاعد سيكون متاحاً لمن أكمل صافي خدمة 25 عاماً فأكثر.

ونوهت أن ذلك على أن يكون يوم الرابع من شهر ذي الحجة القادم، الذي يمثل اليوم الأخير في العام الدراسي الحالي 1444، آخر يوم دوام لشاغلي الوظائف التعليمية، الذين تقدموا بطلبات تقاعد خلال هذا العام، وصدرت لهم قرارات التقاعد رسمياً.

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