الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
فيديو نادر.. الأمطار تملأ صحن المطاف بالمسجد الحرام
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر سليمان
فيديوهات توثق الهجوم العنيف على كييف.. وأوكرانيا تعلن إسقاط 13 مسيرة
الأمير فيصل بن سلمان يرعى توقيع إنشاء مستشفيي الأنصار والسلام ويدشن 3 مشاريع صحية جديدة في المدينة المنورة
الأرقام تفضح بريطانيا.. نصف طلاب الجامعة يغشون رقميًا
أول مسلم يصل لـ”عتبة” رئاسة الحكومة في إسكتلندا

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

فيديو نادر.. الأمطار تملأ صحن المطاف بالمسجد الحرام

فيديو نادر.. الأمطار تملأ صحن المطاف بالمسجد الحرام

فيديو نادر.. الأمطار تملأ صحن المطاف بالمسجد الحرام
٠٥:١٢:٤٩ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع جرى تداوله مؤخرا، وهو فيديو نادر لصحن المطاف بالمسجد الحرام، سجل منذ عام 1388 هـ.

مياه الأمطار

ووثق الفيديو، الذي مر على تصويره نحو 56 عاما، أمتلاء صحن المطاف بمياه الأمطار، في حدث نادر يصور لأول مرة، وكان هذا في يوم الأربعاء من شهر ذو القعدة من عام ١٣٨٨هـ، الذي سمى عند العامة بسيل “الربوع”.

اقرأ أيضا:

خامس أيام رمضان.. لقطات من امتلاء صحن المطاف في صلاة التراويح بالمسجد الحرام

تسجيل منذ 30 عاما

وفي مقطع مؤثر ونادر، بث من المسجد الحرام، في وقت سابق، أثناء صلاة المغرب، وتحديدا من الركعة الأولى حين أم المصلين في المسجد الحرام الشيخ عبدالله الخليفي رحمه الله قبل أكثر من ٣٠ عاما.

وفي الفيديو المتداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الشيخ عبدالله الخليفي، وهو يقرأ من سورة الهمزة في الركعة الأولى من صلاة المغرب بالمسجد الحرام.

وبسبب صوته المميز؛ كانت للشيخ الخليفي رحمه الله، مشاركات إذاعيه وعلى الأخص في إذاعة نداء الإسلام من خلال برنامج دروس في الفقه الإسلامي وله مصحفاً مرتلاً بصوته يذاع من خلال إذاعة القرآن الكريم حتى يومنا هذا، كما أنه أثرى المكتبة الإسلامية بمجموعة من الكتب

الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام صحن المطاف فيديو نادر مكة المكرمة مياه الأمطار

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. سقوط كرة نارية هائلة من السماء في تايلاند

شاهد.. سقوط كرة نارية هائلة من السماء في تايلاند

٠٤:٣٣ م، الأثنين، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٥
شاهد.. أمطار غزيرة جدّاً وسيول على محافظة العيص بالمدينة

شاهد.. أمطار غزيرة جدّاً وسيول على محافظة العيص بالمدينة

٠٣:٣٤ م، الجمعة، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨
صباح العيد.. مفحِّطون في عرعر يُعرّضون حياة الآخرين للخطر

صباح العيد.. مفحِّطون في عرعر يُعرّضون حياة الآخرين للخطر

٠١:١٤ ص، الخميس، ٠٧ يوليو ٢٠١٦
‫فيديو| الشيخ الحذيفي يوقف خطبة اليوم: يا من تصور لا تبطل جمعتك بالتصوير‬‬

‫فيديو| الشيخ الحذيفي يوقف خطبة اليوم: يا من تصور لا تبطل جمعتك بالتصوير‬‬

٠٤:٢٣ م، الجمعة، ١٧ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *