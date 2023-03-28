فيديو نادر.. الأمطار تملأ صحن المطاف بالمسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع جرى تداوله مؤخرا، وهو فيديو نادر لصحن المطاف بالمسجد الحرام، سجل منذ عام 1388 هـ.

مياه الأمطار

ووثق الفيديو، الذي مر على تصويره نحو 56 عاما، أمتلاء صحن المطاف بمياه الأمطار، في حدث نادر يصور لأول مرة، وكان هذا في يوم الأربعاء من شهر ذو القعدة من عام ١٣٨٨هـ، الذي سمى عند العامة بسيل “الربوع”.

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تسجيل منذ 30 عاما

وفي مقطع مؤثر ونادر، بث من المسجد الحرام، في وقت سابق، أثناء صلاة المغرب، وتحديدا من الركعة الأولى حين أم المصلين في المسجد الحرام الشيخ عبدالله الخليفي رحمه الله قبل أكثر من ٣٠ عاما.

وفي الفيديو المتداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الشيخ عبدالله الخليفي، وهو يقرأ من سورة الهمزة في الركعة الأولى من صلاة المغرب بالمسجد الحرام.

وبسبب صوته المميز؛ كانت للشيخ الخليفي رحمه الله، مشاركات إذاعيه وعلى الأخص في إذاعة نداء الإسلام من خلال برنامج دروس في الفقه الإسلامي وله مصحفاً مرتلاً بصوته يذاع من خلال إذاعة القرآن الكريم حتى يومنا هذا، كما أنه أثرى المكتبة الإسلامية بمجموعة من الكتب