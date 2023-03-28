فيديوهات توثق الهجوم العنيف على كييف.. وأوكرانيا تعلن إسقاط 13 مسيرة

تواصل – فريق التحرير:

شنت القوات الروسية هجومًا عنيفًا عبر الطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية “كييف”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، أن انفجارات ضخمة هزت عدة مناطق بالمدينة، جراء القصف، فيما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 13 مسيرة “انتحارية”.

ونشرت حسابات عسكرية، مشاهد من الانفجارات التي شهدتها كييف، وإسقاط إحدى الطائرات المسيرة أثناء الهجوم.

دبابات تشالنجر

وقبل ذلك، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أنّ أولى دبّابات تشالنجر البريطانية وصلت إلى أوكرانيا، وذلك في إطار مساعدة كييف على التصدّي للهجوم الروسي، حسب “العربية”.

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خطة السلام الصينية

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم ​الأمين العام للأمم المتحدة​، فرحان حق، تعليقًا على خطة السلام الصينية في أوكرانيا: إنه “من السابق لأوانه أن تقيِّم المنظمة الدولية اقتراح السلام الصيني لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

تفاصيل حول خطة سلام بكين في أوكرانيا

وقال حق للصحفيين، أمس الثلاثاء: “سنحتاج إلى مزيد من التفاصيل بشأن الاقتراح في المقام الأول”.

وأضاف “لكننا بالطبع نشجع كل الجهود التي تبذلها كل الدول لبذل كل ما في وسعها لحل هذا الصراع من خلال الحوار”.

تعليق الأمم المتحدة لتحقيق السلام

وتابع: “كل عملية سلام فريدة من نوعها. فهي تتخذ دينامياتها الخاصة.

وتابع: من الواضح جدًا ما ينص عليه قرار الجمعية العامة. ومن الواضح جدًا ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

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