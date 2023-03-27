أول مسلم يصل لـ”عتبة” رئاسة الحكومة في إسكتلندا

تواصل- وكالات:

أصبح حمزة يوسف، أول مسلم يصل لرئاسة الحزب الوطني الإسكتلندي في إسكتلندا، بعد منافسة كبيرة استمرت 5 أسابيع كشفت انقسامات عميقة داخل الحركة المؤيدة للاستقلال في إسكتلندا.

باكستاني مسلم

وحسبما أفادت وكالة “أسوشييتد برس” للأنباء، فإنه من المقرر أن يصبح ابن المهاجرين من جنوب آسيا (باكستان) البالغ من العمر 37 عاماً، أول شخص من البشرة الملونة وأول مسلم يتولى منصب الوزير الأول لإسكتلندا (رئيس الحكومة الإسكتلندية) منذ إنشاء المنصب في عام 1999.

يشغل منصب وزير الصحة

وفاز يوسف، الذي يشغل حالياً منصب وزير الصحة في إسكتلندا، على مشرعَين إسكتلنديين آخرَين في منافسة ليحل محل الوزيرة الأولى نيكولا ستورجون. وقد استقالت ستورجون بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد ثماني سنوات من قيادة الحزب والحكومة الإسكتلندية شبه المستقلة ذاتياً.

تحديات حمزة يوسف

ويواجه يوسف، الذي من المقرر أن يتم تعيينه وزيراً أول من قبل المشرعين الإسكتلنديين، الثلاثاء، التحدي المتمثل في توحيد الحزب الوطني الإسكتلندي، وإعادة تنشيط حملته من أجل استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة.

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