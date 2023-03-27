الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أول مسلم يصل لـ”عتبة” رئاسة الحكومة في إسكتلندا
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
خطوات متلاحقة.. روبوت جوجل يسعي لمنافسة Chat GPT
دولة عربية تلغي رحلاتها الجوية مع فرنسا بسبب الإضرابات
جثامين ضحايا عقبة شعار في حالة يُرثى لها .. التعرف على أصحابها من خلال DNA
مواقيت السحور والإفطار سادس أيام رمضان في جميع مناطق المملكة

الرئيسية

 /

دولي

 /

أول مسلم يصل لـ”عتبة” رئاسة الحكومة في إسكتلندا

أول مسلم يصل لـ”عتبة” رئاسة الحكومة في إسكتلندا

أول مسلم يصل لـ”عتبة” رئاسة الحكومة في إسكتلندا
٠٢:٥٣:٢٨ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- وكالات:

أصبح حمزة يوسف، أول مسلم يصل لرئاسة الحزب الوطني الإسكتلندي في إسكتلندا، بعد منافسة كبيرة استمرت 5 أسابيع كشفت انقسامات عميقة داخل الحركة المؤيدة للاستقلال في إسكتلندا.

باكستاني مسلم

وحسبما أفادت وكالة “أسوشييتد برس” للأنباء، فإنه من المقرر أن يصبح ابن المهاجرين من جنوب آسيا (باكستان) البالغ من العمر 37 عاماً، أول شخص من البشرة الملونة وأول مسلم يتولى منصب الوزير الأول لإسكتلندا (رئيس الحكومة الإسكتلندية) منذ إنشاء المنصب في عام 1999.

يشغل منصب وزير الصحة

وفاز يوسف، الذي يشغل حالياً منصب وزير الصحة في إسكتلندا، على مشرعَين إسكتلنديين آخرَين في منافسة ليحل محل الوزيرة الأولى نيكولا ستورجون. وقد استقالت ستورجون بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد ثماني سنوات من قيادة الحزب والحكومة الإسكتلندية شبه المستقلة ذاتياً.

تحديات حمزة يوسف

ويواجه يوسف، الذي من المقرر أن يتم تعيينه وزيراً أول من قبل المشرعين الإسكتلنديين، الثلاثاء، التحدي المتمثل في توحيد الحزب الوطني الإسكتلندي، وإعادة تنشيط حملته من أجل استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة.

اقرأ أيضا

إسكتلندا.. مشجعون يرفعون العلم الفلسطيني أمام فريق صهيوني

الكلمات الدلالية:
إسكتلندا بريطانيا رئاسة الحكومة يوسف حمزة

مواد ذات صلة

المزيد
اليمن.. «المقاومة» تسيّطر على مواقع للحوثيين في البيضاء

اليمن.. «المقاومة» تسيّطر على مواقع للحوثيين في البيضاء

٠٨:٥١ ص، الخميس، ١٣ أبريل ٢٠١٧
بالصور.. أسر ضحايا “إيبولا” بأفريقيا يرمون الجثث في الشوارع

بالصور.. أسر ضحايا “إيبولا” بأفريقيا يرمون الجثث في الشوارع

٠٢:٢٥ م، الخميس، ٠٧ أغسطس ٢٠١٤
تضرر 300 ألف سوداني جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات

تضرر 300 ألف سوداني جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات

١١:٤٠ م، الجمعة، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على شخصيات إعلامية روسية

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على شخصيات إعلامية روسية

٠٢:٠٠ م، الخميس، ٣١ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *