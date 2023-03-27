خطوات متلاحقة.. روبوت جوجل يسعي لمنافسة Chat GPT

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الشركة العملاقة جوجل، أنها تعمل بسرعة على تطوير الروبوت “بارد” واصفة أنه روبوت للدردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ليس بديلاً لمحرك البحث “جوجل” وإنما أداه مساعدة جديدة تلبي احتياجات المستخدمين.

وصول محدود

وتقيد “جوجل”، في الوقت الحالي، إمكانية الوصول إلى “بارد”، الذي أطلقته لتنافس به شات جي بي تي ChatGPT، وهي خطوة تحاول بها الشركة استعادة ما يراه الكثيرون على أنه خسارة لها في أحد سباقات الذكاء الاصطناعي، حسب “اليوم”.

اقرأ أيضا:

تحذير وقيود.. من يحق لهم استخدام روبوت الدردشة “بارد” من جوجل؟

خصائص الروبوت “بارد”

من جانبه، أورد موقع “ذا فيرج” المتخصص، أنه بعد تجربة لـ”بارد” تمكن الروبوت من الإجابة بسرعة وسلاسة على عدد من الاستفسارات العامة.

كما يعطي “بارد” ثلاثة أجوبة على كل استعلام، على الرغم من أن الاختلاف في المحتوى الخاص بهم ضئيل للغاية، وتحت كل رد يوجد زر بارز جوجل إيت “Google It” الذي يعيد توجيه المستخدمين إلى البحث على جوجل.