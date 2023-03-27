جثامين ضحايا عقبة شعار في حالة يُرثى لها .. التعرف على أصحابها من خلال DNA

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شرعت الجهات المختصة في صحة عسير في أخذ عينات من الجثث المتفحمة للتعرف على هويات أصحابها.

نقل الجثث للثلاجة:

وبحسب ما ذكرته ” الوطن” نُقلت جميعها إلى ثلاجة مستشفى محايل عسير.

وارتفع عدد ضحايا الحادث المروري الذي وقع في عقبة شعار إلى 21 حالة وفاة.

فيما بلغت الإصابات قرابة 29 إصابة، حيث نُقلت إلى كل من مستشفى عسير المركزي ومستشفى محايل ومستشفى أبها الخاص.

ونقلت عن محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، قيامه بتوجيه ومتابعة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، يرافقه مدير شرطة محايل العميد مبارك القحطاني بزيارة المصابين واطمأن عليهم ، وأثنى على جهود المستشفى ، ووجه بتكثيف الرعاية الصحية للمصابين.

الحمض النووي DNA

وانتقل بعدها لثلاجة المستشفى، والتقى فريق الطب الشرعي، الذي يبذل جهودًا كبيرة لاستكمال التعرف على الجثث.

وأخذ عينات من الحمض النووي DNA بمشاركة من الأدلة الجنائية، خصوصًا أن أغلب الجثث متفحمة.

الطريق إلى مكة لأداء العمرة:

ونشرت قناة “الإخبارية” تقريرا مصورا، أفاد بأن معظم المصابين الـ29، والمتواجدين بمستشفى أبها الخاص، بمدينة أبها، تعرضوا للإصابة بحروق مختلفة، جراء الحريق الذي شب في الحافلة.

وأوضح التقرير، أن ركاب الحافلة كانوا متجهين إلى مكة المكرمة، من أجل أداء العمرة.

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