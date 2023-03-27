الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف متاحة لجميع التخصصات بمدينة الدمام، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف (مدخلين بيانات).

المسمى الوظيفي:

– مدخل بيانات.

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الشروط المطلوبة:

1- درجة الدبلوم في جميع التخصصات.

2- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

3- مهارات استخدام الحاسب الآلي والطباعة.

(فيديو) شرح التقديم على اليوتيوب (خطوة بخطوة):

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طريقة التقديم:

– أشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف ومعرفة التفاصيل، من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب): اضغط هنا .

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