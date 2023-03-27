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دولة عربية تلغي رحلاتها الجوية مع فرنسا بسبب الإضرابات
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دولة عربية تلغي رحلاتها الجوية مع فرنسا بسبب الإضرابات

دولة عربية تلغي رحلاتها الجوية مع فرنسا بسبب الإضرابات

دولة عربية تلغي رحلاتها الجوية مع فرنسا بسبب الإضرابات
٠٢:٣٣:٠٨ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألغت شركة الطيران الفرنسية، ترانسافيا، أمس الإثنين، العديد من رحلاتها التي تربط بين فرنسا والجزائر، وذلك بسبب الإضرابات والمظاهرات التي تشهدها فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد.

تخفيض أعداد الرحلات

وخفضت العديد من الشركات، في وقت سابق، عدد الرحلات الجوية من وإلى فرنسا، من بينها ترانسافيا التي أعلنت إلغاء العديد من الرحلات التي كانت مقررة إلى الجزائر أمس الاثنين الموافق 27 من مارس، حسب “النهار”.

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خسائر فادحة

وتسببت الإضرابات والاحتجاجات المستمرة في مدن فرنسا، وعلى رأسها العاصمة باريس، في أضرار فادحة وخسائر، أدت إلى  الإضرار بالعمليات وأنشطة الإنتاج في مصافي النفط والموانئ الفرنسية.

المنتجات النفطية

وسحبت فرنسا نحو خمسة ملايين برميل من المنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية، في الوقت الذي يستمر فيه العمال في إضراباتهم، حسب “بلومبرج”.

ومنذ الأسبوع الماضي، جرى سحب 600 ألف متر مكعب من البنزين ووقود الديزل، أو ما يعادل 3.77 ملايين برميل، إضافة إلى 200 ألف متر مكعب، أو ما يعادل 1.26 مليون برميل من وقود الطائرات.
الكلمات الدلالية:
أخبار فرنسا الجزائر باريس شركة الطيران الفرنسية قانون التقاعد مظاهرات فرنسا

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