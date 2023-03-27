الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
مواقيت السحور والإفطار سادس أيام رمضان في جميع مناطق المملكة
الشوفان على السحور.. 3 طرق لوجبة صحية
أرامكو تعلن إتاحة مئات الوظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم
مواقيت الصلاة سادس أيام رمضان بجميع المناطق
“أن تجعل القرآن ربيع قلبي”.. أدعية رمضان لتفريج الهموم
سلوكيات تسبب اضطرابات المعدة وتؤثر سلبًا على الصحة النفسية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت السحور والإفطار سادس أيام رمضان في جميع مناطق المملكة

مواقيت السحور والإفطار سادس أيام رمضان في جميع مناطق المملكة

مواقيت السحور والإفطار سادس أيام رمضان في جميع مناطق المملكة
٠٢:٢٨:٢٠ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور في سادس أيام رمضان المباركات.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.

موعد السحور

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 5:01، وفي المدينة المنورة 4:59، وفي الرياض 4:31، وفي بريدة 4:40، وفي الدمام 4:15، وفي أبها 4:53، وفي تبوك 5:07، وفي حائل 4:48.

بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:46، وفي جازان 4:54، وفي نجران 4:47، وفي الباحة 4:56، وفي سكاكا الساعة 4:51 بمشيئة الله.

اقرأ أيضا:

لإفطار الصائمين.. توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمر على الجمعيات الأهلية

موعد الإفطار

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، سادس أيام رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:

مكة المكرمة 6:35 مساء، المدينة المنورة 6:36، الرياض 6:08، بريدة 6:20، الدمام 5:55 ، أبها 6:23.

ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:50، وفي حائل 6:29، وفي عرعر 6:33، وفي جازان 6:23، وفي نجران 6:16، وفي الباحة 6:28، وفي سكاكا 6:36.

وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك أول من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.

اقرأ أيضا:

رئاسة شؤون الحرمين توزع وجبات الإفطار والسحور في المسجد الحرام

الكلمات الدلالية:
أذان الفجر أذان المغرب الإفطار السحور رمضان مواقيت الإفطار مواقيت السحور

مواد ذات صلة

المزيد
مجلس الوزراء يوافق على ضوابط إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح

مجلس الوزراء يوافق على ضوابط إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح

٠٣:٠٩ م، الأثنين، ٢١ أبريل ٢٠١٤
خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

٠٣:٢٧ م، الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠١٥
أسعار النفط تسجل تحسناً طفيفاً في مبادلات آسيا

أسعار النفط تسجل تحسناً طفيفاً في مبادلات آسيا

٠٧:٥٧ ص، الثلاثاء، ٢٥ أغسطس ٢٠١٥
محللون يتوقعون ارتفاع صافي دخل «أرامكو» بنسبة 300% بعد خفض الضريبة

محللون يتوقعون ارتفاع صافي دخل «أرامكو» بنسبة 300% بعد خفض الضريبة

٠٨:٥٦ م، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *