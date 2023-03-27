أرامكو تعلن إتاحة مئات الوظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محامي.

مهندس المشروع.

مهندس نظم الاداات والتحكم.

أجهزة المهندس.

مهندس عملية.

مهندس إنشائي مدني.

مهندس الثوتيقية.

مهندس الدوران والتفتيش.

مهندس المشروع.

أخصائي معاملات مصادر الطاقة المتجددة.

مدرب المهارات الصناعية الأولى.

مهندس معدات دوارة.

مهندس تآكل.

دعم مهندس ميداني.

أخصائي هندسة الطاقة المتجددة.

كبير المفتشين مهندس.

مهندس حماية.

مهندس عالم البيانات.

مهندس تآكل خطوط الأنابيب.

مهندس رفع الغاز.

منسق الامتثال الميداني.

مهندس عمليات كيميائية.

قسم إنتاج الغاز.

مهندس نمذجة العمليات.

مهندس نظام التحكم.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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