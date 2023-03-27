الشوفان على السحور.. 3 طرق لوجبة صحية

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عند الامتناع عن الطعام والشراب، خلال ساعات الصّيام، يستخدم الجسم الدهون، والكربوهيدرات المخزنة في الكبد والعضلات، للحصول على الطاقة من الأطعمة المستهلكة خلال الليل.

تخزين الماء

ولا يستطيع الجسم، تخزين الماء، طوال ساعات الصيام، وفي الوقت نفسه فإنه لا يمكن تجنب فقدانه، ومن أجل ذلك، يجب أن تكون وجبة السحور صحية ومفيدة، ومكونة من العناصر المطلوبة.

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وصفات سحور بالشوفان

ولإعداد وجبة سحور كاملة المواصفات، يمكن الاعتماد على الشوفان بشكل عام، الذي يحتوي على مزيج ممتاز من البروتينات والكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم خلال ساعات الصيام، حسب “ويب طب”.

ويمكن إعداد وصفات مختلفة من الشوفان تناسب كل الأذواق، ومنها:

– كوكتيل الشوفان:

يُمكن مزج القليل من الشوفان مع الحليب والموز أو أي فواكه أخرى في الخلاط الكهربائي.

– الشوفان المنقوع:

يُعّد بمزج القليل من الشوفان مع اللبن الرائب أو الحليب، والفواكه، والكاكاو في الخلاط الكهربائي، ويُترك في الثلاجة لمدة 24 ساعة قبل تناوله.

– بانكيك الشوفان:

يُعّد بخلط الشوفان المطحون مع بيضة والقليل من الحليب والزيت الصحي والفانيلا، ثم يتم سكب المزيج في مقلاة عريضة حتى ينضج ويتم تزيينه بالفواكه والعسل.