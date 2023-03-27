تعليق الدراسة في محايل عسير.. اليوم الثلاثاء
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت إدارة تعليم محايل عسير وقف الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بجميع مدارس ومكاتب التعليم .
وقف الدراسة الحضورية:
وأضافت : “حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي ومنسوبات التعليم ، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم الثلاثاء”.
تعليم نجران:
وأمس أعلن المتحدث الرسمي لـ “تعليم نجران”، جابرمد خلي، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة.
وأوضح- حسب الحساب الرسمي لـ”تعليم نجران” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- ، أن الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.
إدارة صبيا:
كما أعلنت أمس إدارة تعليم صبيا، استمرار تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس، واستمرارها عن بعد عبر منصة مدرستي.
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