تعليق الدراسة في محايل عسير.. اليوم الثلاثاء

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير وقف الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بجميع مدارس ومكاتب التعليم .

وقف الدراسة الحضورية:

وأضافت : “حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي ومنسوبات التعليم ، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم الثلاثاء”.

تعليم نجران:

وأمس أعلن المتحدث الرسمي لـ “تعليم نجران”، جابرمد خلي، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة.

وأوضح- حسب الحساب الرسمي لـ”تعليم نجران” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- ، أن الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.

إدارة صبيا:

كما أعلنت أمس إدارة تعليم صبيا، استمرار تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس، واستمرارها عن بعد عبر منصة مدرستي.

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