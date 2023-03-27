أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 1 %

تواصل – واس:

تراجعت أسعار الذهب اليوم أكثر من 1 %، مع انحسار المخاوف من حدوث أزمة في النظام المصرفي، ما دفع المستثمرين إلى تقليص التعاملات في الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب الآن

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 1952.95 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 %، لتسجل عند التسوية 1953.80 دولار.

ارتفاع الأسهم البريطانية

وفي الوقت نفسه، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس ” فوتسي 100″ تعاملاته، أمس الاثنين، على ارتفاع، وسجل المؤشر مكاسباً بنسبة 0.90 %، ما يعادل 66.32 نقطة، ليصل عند مستوى 7471.77 نقطة.

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الفضة والمعادن

كما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 22.98 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 0.6 % إلى 970.81 دولار، والبلاديوم 0.2 % إلى 1412.97 دولار.

الاسترليني يصعد

وفي سياق مواز، سجل الجنيه الإسترليني أمس ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.35 %، وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعاً عند 1.2287 دولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 0.15 % الى 1.1378 يورو.