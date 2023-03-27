“ومن يعظم شعائر الله”.. توقيف مباراة الجزائر والنيجر أثناء أذان المغرب

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا رائعا، من خلال مقطع فيديو أظهر توقف مباراة الجزائر والنيجر خلال أذان المغرب لإفطار اللاعبين.

مباراة الجزائر والنيجر:

ويظهر مقطع الفيديو إطلاق حكم المباراة لصافرته بتوقف المباراة أثثاء رفع الأذان.

وسمح الحكم للاعبين بتناول التمور والماء أثناء الإفطار، تقديرا لفريضة الصيام.

ومن المعلوم أن شعب االنيجر معظمه مسلمون، حيث يبلغ نسبة المسلمين حوالي 90% من نسبة السكان.

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كان قد سمح لحكام المباريات بتوقيفها اثناء الغفطار احتراما لمشاعر اللاعبين المسلمين وتناول الإفطار.

نادي تشيلسي :

وأمس الأول الأحد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، يوثق رفع أذان المغرب بملعب نادي تشيلسي الإنجليزي في العاصمة البريطانية لندن.

الإفطار الرمضاني:

ورفع الأذان لأول مرة على ملعب نادي تشلسي الانجليزي في لندن تزامنًا مع استضافة الإفطار الرمضاني الأول في تاريخ النادي.

وتم تنظيم حفل الإفطار بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية وهي مؤسسة خيرية تأسست عام 2013 لدمج المجتمع.

وقال رئيس مؤسسة تشيلسي، سيمون تايلور:”فخورون للغاية بأن نكون أول نادٍ في الدوري الممتاز يقوم بذلك، وأرحب بالجميع”.

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